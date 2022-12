No soportan el frío en cuartos de madera

Tijuana BC.- En un terreno de terracería justo a la orilla de la carretera que conduce al Cañón del Sainz, y a un costado de la entrada a la colonia 3 de octubre, donde está un río de drenaje, se encuentran viviendo tres familias en distintos “cuartitos” de madera. Ellos contaron a periódico FRONTERA cómo viven el invierno es esta situación.

La señora Martha Tamayo vive junto a su esposo y dos hijos, su casa de madera solo cuenta con un cuartito donde entre todos se calientan cuando las bajas temperaturas llegan.

“Hace como un año que estamos aquí viviendo, hace mucho frío, no lo aguantamos en ocasiones”, contó Martha Tamayo.

Bajas temperaturas

Tiene un año viviendo en este lugar y como a muchas otras personas le preocupa que las bajas temperaturas causen enfermedades en sus hijos de 5 y 7 años. Uno de ellos, de nombre Dereck, no puede hablar con fluidez debido a un problema de salud

Estamos en el cañón del Sainz en la entrada de la colonia 3 de Octubre. También quería ver si me pueden ayudar con una operación que necesita mi hijo de abajo de la lengua, tiene pegado el frenillo y no puede hablar bien”

Dijo la señora Tamayo.

Por otro lado, el señor David Guzmán, quien vive en el mismo terreno pero en otro “cuartito”, perdió la pierna en un accidente. Para sobrevivir le prestan un cuarto donde con cobijas viejas busca no enfermarse.

“Aquí me prestan el cuartito. Me falta echarle otra lona arriba o no sé qué porque por más no puedo quitarme el frío”, explicó

No soportan el frío

La señora María Magdalena España, junto a su esposo, vive en otra de las casitas del terreno, donde con las lluvias todo se moja, sus techos cubiertos de lonas viejas ya no soportan y el frío es demasiado.

“Hace mucho frío aquí y luego cuando llueve se moja la casa y todo, nos hace falta de todo, despensas, cobijas, ropas, zapatos. Unas cobijas estarían bien para el frío, para taparnos nosotros también aquí vivimos yo y mi marido”, expresó.

¿Quieres ayudar?

Estaremos recibiendo cobijas y cobertores en las oficinas de periódico FRONTERA ubicadas en Vía Rápida Poniente #13483, colonia Anexa 20 de Noviembre, tiene hasta el 31 de diciembre. Quienes no puedan acudir personalmente a entregar las cobijas, pueden comunicarse al teléfono 664-622-9900 para que alguien de FRONTERA acuda por la donación.