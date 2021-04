‘No sólo pienso en las elecciones, sino en las generaciones futuras’: Jorge Ojeda

TIJUANA, B.C.- El empresario inmobiliario, Jorge Ojeda, candidato de Fuerza X México a la gubernatura de Baja California, explicó algunas de sus propuestas en estas próximas elecciones y detalló que su principal eje de campaña es la educación y el apoyo a las nuevas generaciones

“Yo no estoy pensando solo en estas elecciones, sino también en las próximas generaciones creo yo que con la educación podemos llegar a un México próspero a través de nuestras empresas socialmente responsables”.

Sobre la inseguridad apuntó que planea dar oportunidades a los policías, seguro de vida, estudio para sus hijos y facilidades para obtener auto y vivienda, esto con el fin de que se sientan protegidos y bien pagados y así no quieran hacer cosas malas.

¿Quién es Jorge Ojeda?

Yo soy aliado de todos los bajacalifornianos, soy un empresario. Tengo el orgullo de ser fundador de Aries Fortalece tu patrimonio, un grupo inmobiliario, 100% mexicano, con presencia en México y Estado Unidos. Somos socios con voz y voto del centro mexicano para la filantropía y la primera empresa socialmente incluyente y socialmente responsables. Desde hace muchos años atrás hemos venido apoyando al deporte, medio ambiente, la educación, la cultura. Nosotros estamos muy conscientes de que un país sin cultura es un país sin futuro.

¿Por qué decidió contender por la gubernatura?

La verdad es que primero que nada por el hartazgo de ver tanta injusticia, ver tanta arbitrariedad, ver que algunas de nuestras autoridades, no todos, tienen un nivel de incomprendencia terrible, no tienen idea de lo que están haciendo y que además frenan el desarrollo de nosotros los empresarios. Einstein dice: “La vida es muy peligrosa, pero no por las personas que hacen el mal, si no por los que solo se quedan viendo”. Entonces yo no me quiero quedar sentado, en esta etapa en la que vivimos todos estamos obligados a participar.

Usted ha sido empresario desde pequeño, ¿cómo le ayuda esto en su candidatura?

Yo tengo el orgullo de venir de una familia de la cultura del esfuerzo y del trabajo, vengo de una familia construida al servicio de la educación, de la salud, mi madre, mis tías, todas maestras, mi padre que ahora está en el cielo, él falleció a los 53 años, dedicó hasta sus últimos días al servicio de la educación, mi madre que vive actualmente, ella se dedicó al servicio de la salud. Entonces pues de alguna manera ya tenemos la vocación de buscar la manera de servir, y nosotros hemos generado riquezas fortaleciendo el patrimonio de las familias.

¿Cuál es el eje que ve como el principal en su campaña y por qué?

Mi eje principal definitivamente es la educación, responsabilidad social empresarial, la salud y la reactivación por medio de la educación, la igualdad de género. Finalmente, el principal de los males es la falta de educación, educación de calidad y nosotros queremos garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas pero sobre todo a los jóvenes una educación inclusiva, esto significa que lleguemos a las colonias marginadas a través de un centro comunitario del ciudadano

De al Inegi, en Baja California el 59% de los desempleados son egresados de universidad ¿Qué herramientas de políticas públicas creará o impulsará para que los jóvenes egresados encuentren un empleo?

Cuando veo que llega un egresado, me doy cuenta primero que nada que trae un currículum que acaba de salir de la escuela y trae un curriculum con 8 trabajos, y los ha tenido en 6 meses esos trabajos. Entonces veo el curriculum y digo “Ah caray, ¿cómo que ha tenido muchos trabajos en muy poco tiempo?”.

Lo que digo es que a lo mejor él no necesita un empleador, tal vez lo que necesita es un psicólogo que lo ayude con su estabilidad, primero que nada emocional, y es a donde voy, a la escuela le falta eso. He recibido egresados del TEC de Monterrey e incluso egresados de universidades de prestigio en Estados Unidos, y ahora los jóvenes no saben ni redactar un oficio, no saben ni hacer una publicación en Facebook bien redactada, no saben escribir y eso que el Word tiene hasta corrector. Eso es alarmante.

Entiendo que hay ciertas condiciones que a veces a la gente no le permiten trabajar, gente que vive en extrema pobreza, yo entiendo que hay gente que de verdad no tienen oportunidades. Siendo yo gobernador, en mi gobierno vamos a crear las condiciones para que haya oportunidades para todos, a través de una reducción de desigualdades y obviamente una igualdad de género. Oportunidades para todos sin importar sus clases sociales.

El empresario dijo que esolver la injusticia es uno de los motivos que lo impulsaron a incurrir en la política.

¿Cuál es su propuesta para impulsar la relación binacional, la región Cali-Baja y que lleguen más inversiones?

Yo siempre voy a aprobar una muy buena relación con el gobernador de Estados Unidos, tenemos un lugar privilegiado aquí, en Baja California nosotros tenemos la frontera. Yo veo lo que tenemos, donde estamos ubicados y es por eso que también entré en la política, no puede ser que en pleno siglo XXI sigamos teniendo los mismos problemas. Yo tengo muchos planes en este sentido, la verdad es que yo traigo incluso la visión de instalar un tren que te recoja en San Diego, California, y te lleve a los Cabos de ida y vuelta. Fortalecer la relación con nuestros amigos de Estados Unidos.

Uno de los temas preocupantes en la región es la inseguridad, ¿cuál es su plan de trabajo respecto a ello?

Todos los problemas que tú me digas, su origen son la falta de educación. Mi plan es educar a la gente para combatir de raíz y romper con este círculo de una vez por todas, en nosotros está que los jóvenes triunfen o se vayan por el mal camino.

Vamos a mejorar la calidad de vida de los policías, que estén certificados, de manera que sean policías profesionales, que estén en buen estado de salud, que cubran una serie de requisitos y una serie de indicadores para nosotros tener la certeza de que ellos realmente nos van a cuidar.

A esos buenos policías que se portan bien vamos a mejorar su calidad de vida, es decir, que tengan acceso a una vivienda digna, acceso a vehículos de manera accesible, acceso a una buena educación a sus hijos, yo creo que a estas personas las tenemos que cuidar mucho, darles seguros de vida, seguros de gastos médicos, para que nuestros policías se sientan bien pagados, bien compensados, y que ni por aquí les pase el querer irse a hacer daño a alguna persona. La verdadera razón es cuidar a nuestros policías y la educación, quitar el problema a fondo.

¿Regresaría el Centro de Gobierno a la Zona Río? ¿Por qué?

La realidad de las cosas es que yo pienso que todo lo debemos de hacer conforme a derecho, conforme a la ley, a mí no me preocupa mucho ese tema, y sinceramente te lo digo porque yo voy a automatizar todo mi gobierno, absolutamente todo mi gobierno, ya la tendencia es lo digital, vamos a facilitarle a todos los ciudadanos todos los trámites, vamos reduciendo costos, vamos adelgazando nóminas, tener edificios tan grandes con tanta gente haciendo trámites manuales y eso, eso ya es de los años 80`s, ya la gente debería hacer sus trámites con una página web.

¿Tiene algún plan para disminuir la vulnerabilidad ambiental y aumentar el abastecimiento y calidad del agua?

El tema del medio ambiente es un tema que también está en la agenda. Sí definitivamente promover las energías limpias, renovables, las energías no contaminantes en todos los sentidos, nosotros somos una empresa proambiental 100% y cada vez estamos mejorando en ese sentido.

¿Cómo se ha sentido en los debates?

Me sentí un poco extraño porque no sabía que era por zoom, yo pensé que si lógicamente me citaron en el INE lógicamente voy a ver a mis amigos, los candidatos en persona, pero no, resulta que nos citan y nos meten a cada quien en un cubículo, y ahí empezamos por zoom.

Eso obviamente nos descontroló un poco. Pero bien obviamente estamos adaptándonos a esta metodología. Finalmente yo soy una persona que vengo a sumar, multiplicar. La sociedad lo que requiere son propuestas, no un circo.