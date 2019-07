No se puede ocultar violencia: Cotuco

No se puede ocultar o negar que en Tijuana se concentra el problema de inseguridad y violencia de Baja California, mencionó el Presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco).



Gilberto Leyva Camacho dijo lo anterior luego de la declaración del Presidente de la República en la conferencia matutina del martes, donde se colocó a Tijuana dentro de las diez ciudades que alteran el promedio de homicidios diarios en el País.



Sobre el desempeño de la Guardia Nacional en Tijuana, el líder turístico agregó que aún falta trabajo, sobre todo de conocimiento en cómo se desarrolla la delincuencia en el municipio.



Han traído a personas que vienen de otros estados de la República y no conocen la ciudad ni su dinámica, criticó, también falta que se coordinen con las policías locales para que vayan a donde está la problemática.



“Que acudan a las zonas donde están sucediendo los hechos, para qué andan paseándose por otras partes de la ciudad”, cuestionó, “se necesita mucha inteligencia en el tema de la policía”.



Sería bueno que todo eso se acabara y que el gobierno redoble esfuerzos en el tema de seguridad, consideró, porque hay mucho qué hacer por parte de los tres niveles de gobierno para tener una ciudad más tranquila.



Preparan turismo



El presidente de Cotuco comentó que algo positivo es que ningún turista se ha visto afectado por un tema delincuencial, sin embargo trabajan en mejorar el desempeño de los servidores turísticos.



“Desde que llegamos al comité nos dimos cuenta que había mucho por hacer en la preparación de los servidores turísticos, llámese policía, mesero o recamareras, todo aquel que tenga contacto con el turismo debe recibir preparación”.



Por eso se llevó a cabo este martes un curso denominado “La Hospitalidad, una experiencia para el Turista”, que concentró a decenas de personas que laboran en el sector.



Se busca que el turista no solo venga a Tijuana, sino que la recomiende y regrese, apuntó, porque si no son atendidos bien no volverán y no se quiere eso.