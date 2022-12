No reabrirá cruce peatonal de PedWest este miércoles: CBP

San Ysidro, California. - La garita peatonal Pedwest del lado oeste de la garita de San Ysidro no será reabierta a partir de este miércoles 21 de diciembre, como circula en algunos medios, aseguró un vocero de CBP a esta casa editorial.

No vamos a abrir PedWest mañana, obviamente las cosas están cambiando ahora y evolucionando, así que estamos viendo día a día como progresan las cosas, pero para responder la gran pregunta que todos están haciendo, no, no vamos a abrir mañana”, aseguró Wilson Portocarrero, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).