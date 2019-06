'No puedo tener hijos, no sirvo como hombre'

HISTORIA DEL PADECIMIENTO

“Israel” tiene 37 años, es originario y residente de Tijuana, está casado desde hace cinco años, es el encargado del área de Recursos Humanos de una empresa y hace unos meses acaba de concluir su segunda maestría.

Sin embargo empezó a tener problemas a lo largo del último año cuando acudió a una clínica de infertilidad con su pareja debido a que desde hace tres años intentan ser padres. Al inicio él pensaba que el problema se debía a alguna cuestión fisiológica de ella, ya que él siempre ha sido dinámico y sin problemas importantes de salud. Pero al realizar los estudios en ambos, detectaron que el problema por el cual no han sido padres radica en “Israel”.

Al principio la noticia fue una bomba para él, comenzó a sentir demasiado enojo y frustración, en su cabeza le inundaban pensamientos como “no sirvo como hombre”, “no te merece tu mujer”, “de qué me sirve tener un cuerpo saludable si no sirve”. “Israel” se sentía avergonzado con su pareja, trató de seguir su rutina diaria como si no pasara nada pero empezó a explotar fácilmente en su trabajo, discutir con todas las personas, le molestaba escuchar que otros compañeros iban a ser padres, rechazaba las invitaciones a fiestas infantiles, además de abandonar sus redes sociales por la impotencia que le provocaba ver cómo sus conocidos subían fotografías de sus hijos.

Se sentía presionado, por lo que comenzó a distraerse fácilmente, dejó de dormir bien, estaba cansado la mayor parte del día, abandonó su actividad física y empezó a pasar la mayor parte del tiempo encerrado en su casa. El sentimiento de impotencia crecía cada día, casi no quería estar con su pareja, pensaba que ella estaría mejor sin él y en su cabeza comenzó la idea de ya no vivir.

Esto último fue lo que le empezó a alarmar y aunque al inicio no quería, decidió acudir al Hospital de Salud Mental de Tijuana para recibir atención con un Médico Especialista. Cuando pasó al consultorio, él comentó “yo no quería venir porque van a decir que estoy loco, pero no puedo y no me quiero morir”.

ANÁLISIS DEL CASO

Revisando el caso de “Israel” encontramos que en los últimos años se han incrementado los casos de parejas donde presentan dificultad para concebir hijos, provocando un mayor riesgo a desarrollar trastornos siquiátricos como el trastorno depresivo mayor o los trastornos de ansiedad.

Cuando una pareja decide formalizar su relación y dar inicio a una vida como familia, va a pasar por diversas etapas, en algunas relaciones deciden pasar unos años solos y después dar el siguiente paso que es concebir hijos, agrandando la familia. Pero qué sucede cuando esto no se logra, resulta muy frustrante para ambos.

Comienza a invadir sentimientos de culpa, enojo y frustración; la persona empieza a pensar que debería dejar a su pareja para permitir dar ese paso de la concepción con alguien más. Y en lugar de platicar la situación, se guarda ese malestar presentando un importante estrés en la vida diaria, así como en sus relaciones interpersonales, con el riesgo a desarrollar un trastorno siquiátrico.

En el caso de Israel, por los datos que comenta padece un trastorno depresivo mayor. El cual no es un capricho o una etapa que va a pasar en su vida, se trata de una enfermedad que si es detectada de manera oportuna se puede brindar un tratamiento integral que le ayude a recuperarse. Actualmente Israel se encuentra en tratamiento para entender que una paternidad no determina su felicidad y equilibrio mental.

En el Hospital de Salud Mental de Tijuana contamos con médicos siquiatras y sicólogos que trabajan en equipo para brindar el tratamiento más completo que le ayude a salir adelante, recuerde que no está solo, siempre hay personas dispuestas a escuchar y brindar el apoyo que usted necesita.

*Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.

“Esta publicación se encuentra registrada con el nombre Expediente Psiquiátrico: Casos Clínicos Psiquiátricos del Hospital de Salud Mental de Tijuana, bajo el número 04-2017022311275200”.

Dr. Héctor Paredes

Médico siquiatra adscrito al área de consulta externa del Hospital de Salud Mental de Tijuana A.C.