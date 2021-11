No paga predial 70% de empleados del ayuntamiento

Tijuana BC.- El 70% de los empleados del Ayuntamiento de Tijuana no pagan Impuesto Predial, reveló la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez.

“Lo acabamos de descubrir la semana pasada, entonces quiero pensar que fue el cambio de administración, la transición, etcétera, porque tampoco me voy a detener porque perderíamos mucho tiempo en ver por qué no pagaban”, manifestó.

El Gobierno Municipal tiene 4 mil 561 funcionarios, de los cuales 2 mil 849 corresponden a personal de base y mil 712 a personal de confianza.

La Presidente Municipal señaló que de momento se desconoce a cuánto asciende la deuda de los 3 mil 192 empleados que no pagan el Predial.

“Obviamente es gente que puede pagar, entonces ver qué está sucediendo”, expresó.

Caballero Ramírez advirtió que dará a conocer los nombres de los funcionarios de primer nivel que adeudan la contribución.

“Voy a exhibir a mis directores, altos mandos y voy a esperar que paguen y si no vamos a ser descuentos vía nómina”, dijo.

La intención no es lacerar a los empleados, apuntó, simplemente poner orden y que cumplan con sus obligaciones como el resto de los ciudadanos.

Sepan que venimos con mano dura porque a veces la costumbre se hace ley y probablemente ha sido una costumbre de que si el grande no paga, el Presidente no paga, el director no paga, el de la jefatura no paga, y así nos vamos”