‘No nos dorarán la píldora ni aceptaremos negocios’, advierte Jaime Bonilla

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, advirtió ante el Consejo Jurídico de Morena, que Francisco Vega de Lamadrid, titular de la actual administración estatal se resiste a entregar el estado.

"Ahora anda promoviendo su bono de despedida. Lo que no saben es que ellos toparon con piedra con nosotros, no nos van a dorar la píldora ni aceptaremos ningún negocio, porque no le vamos a quedar mal a la gente ni al presidente, Andrés Manuel López Obrador”, expuso.

En un acto de agradecimiento, Bonilla Valdez, acompañado de Arturo Gonzalez Cruz y Armando Ayala, alcaldes electos de Tijuana y Ensenada, respectivamente, destacó el significativo papel que cumplió el grupo jurídico en el pasado proceso electoral.

El próximo Mandatario de Baja California aseguró que el Partido Acción Nacional no dejará tan fácilmente el gobierno del que “ha mamado” durante más de 30 años.

Bonilla Valdez resaltó, sin embargo, que el gran compromiso que tendrá como gobernante es el de “gobernar para todos, para aquellos que votaron por nosotros y los que no votaron; una cosa es el partido y otra las acciones de gobierno”.

Agregó que “el compromiso es tan grande que no podemos fallar” y aseguró que ante la resistencia, existen instancias legales a las que se tendrá que acudir.

“Nos ha dicho el presidente López Obrador que nuestro gran compromiso está en que no podemos fallar; no hay ni habrá vacas sagradas, yo no tendré parientes en el gobierno, ustedes ni siquiera se dan cuenta que ustedes ya son parte de la Cuarta Transformación, aun sin integrarse al gobierno, ustedes son ya parte de este movimiento”, dijo a los profesionistas en las áreas jurídicas, laborales y penales.

El gobernador electo criticó que, a pesar del triunfo contundente de Morena, el cual arrasó con alcaldías, congreso y gubernatura, las actuales autoridades se han estado resistiendo sistemáticamente a entregar el estado. “Una entidad convertida en caos, el estado está quebrado, es insensible, represor y recaudador, no les importa.... aun saliendo, el actual gobernador busca reestructurar una deuda donde nos está ensartando un nuevo impuesto, el aumento a otro y una comisión de más de 200 millones de pesos que no tenemos porque pagar, es lo que yo llamo su ‘bono de despedida’”.