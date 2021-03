‘No hay fecha que no se cumpla’, dice Bonilla sobre panista Ovando

Tijuana, BC.- Cuestionado sobre la orden de aprehensión girada en contra del ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, José Luis Ovando Patrón, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, externó: “no hay fecha que no se cumpla y pagaré que no se venza”.

“Este señor dirigió al partido de derecha por mucho tiempo, y ahí está la evidencia, eso no se veía nunca, porque antes se encubrían, llegaba un gobierno y se arreglaban con los que iban a entrar y los que salían lo hacían decorosamente, inclusive no solo no les hacían nada, sino les daban un puesto de mayor jerarquía”, opinó el mandatario en su video transmisión en vivo.

Dijo que esto es evidencia de lo que pasó en Baja California por años, pero que ahora los detractores se sienten juzgados, por algo que ha sabido el pueblo y lo ha externado en las Jornadas por la Paz, “la gente no quiere venganza, quiere justicia”.

“Que regrese (Ovando) el dinero como la señora esposa de “Kiko” Vega, (Brenda Ruacho de Vega) que ya admitió regresar los casi ocho millones de pesos que se habían desaparecido y ya está dispuesta a entregarlos, creo que este mes se va a llevar a cabo… Eso es lo bueno”, comentó el Gobernador.

Indicó que es importante que reconozcan que fueron abusivos y repongan ese daño, pues todo se lo robaban y dejaban sin atención al pueblo con sus carencias.

“Este señor (Ovando) acusaba a nuestro gobierno de que estaba lleno de corrupción, y mírenlo ahora, igual que Leyzaola, igual que Arturo González, y la presidenta (Zulema Adams) todos ellos, la corrupción no tiene género, hombre o mujer, no se trata de señalar a nadie por género”, puntualizó.