No habrá recortes en obras: Bonilla

Tijuana, BC.-El Gobierno del Estado no contempla recortes presupuestales en obra pública y programas sociales para el 2021 a pesar de la crisis económica del Estado, que es de 29 mil millones de pesos y reducciones federales, informó el ejecutivo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez durante una jornada en el ejido Maclovio Rojas.

“Claro que me preocupa -la reducción de aportaciones federales- pues porque tienen mano en eso, pues simple y sencillamente avisan, no piden permiso y eso claro que le preocupa a cualquier gobierno”, declaró.

Reiteró que cobrar a los grandes deudores como en el tema del agua o “aguachicoleo”, donde llevan más de mil millones de pesos, permite no hacer recortes y aplicar los recursos en obras.

Ayer el Gobernador acudió a la supervisión de la obra de pavimentación en el Ejido Maclovio Rojas donde invirtieron más de 9 millones de pesos en concreto hidráulico en un total de 13 mil metros cuadrados.

Adelantaron que a partir del 1 de octubre iniciarán con una nueva etapa de trabajos en la colonia, mismos que concluirán en el próximo mes de diciembre.

Durante la ceremonia el Ejecutivo estatal entregó tarjetas de apoyo para el pago de electricidad debido a que los recibos han llegado con incrementos importantes.

Al mismo tiempo realizaron un “minijornada”, llevando los servicios estatales a la comunidad del Dif, Cespt, Salud, Seguridad y Sidurt.

“Nosotros vamos a seguir haciendo (obra) porque estamos cobrando los dineros que le debían al Estado, esos grandes deudores, entonces no va a haber recortes”, agregó.

Aunque no descartó que se pudiera registrar un incremento en los impuestos debido al recorte por parte de la Federación, pero consideró que con los impuestos que actualmente tienen podrán tener un buen presupuesto de ingresos.

Por lo que tendrán que defenderlos antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como es el caso por el cobro de impuestos estatales a hidrocarburos.

“No se está gravando la gasolina, se está gravando a los comercios que lo ponderan, pero no era un impuesto a la gasolina como lo están manejando, por eso dicen que es un argumento federal”, manifestó.

PRESIONA PARA IR POR ‘KIKO’

En otro tema, Bonilla Valdez adelantó que está presionando a la Fiscalía General del Estado para que presenten avances importantes en la investigación que existe en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por supuestos desvíos de recursos.

“Es un hombre que le ha beneficiado y él cree que está comprando tiempo, pero no hay fecha que no se cumpla y pagaré que no se venza, a él le va a llegar la justicia”, advirtió, por lo que no permitirá que “Kiko rata” se burle de las autoridades y de la ciudadanía, quienes exigen justicia.

QUIEN NO TRABAJA

“Siempre va a tener problemas conmigo una persona que no trabaja”, declaró el Gobernador horas antes durante su transmisión en vivo que realiza diariamente.

Esto en relación a un comentario que recibió sobre las declaraciones encontradas entre él y el presidente municipal, Arturo González Cruz durante los pasados días.

“El problema que tienen los alcaldes es que tiene un Gobernador que va a las colonias, que sí va a todos los temas de todos los ciudadanos”, agregó.

Recordó que el miércoles acudió a una reunión con vecinos de varias colonias, para escuchar las denuncias ciudadanas y la mayoría de los problemas eran del Municipio como la recolección de basura, mismo que no había sido atendido.