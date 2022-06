No habrá consecuencias monetarias por tomar el SITT: Alcaldesa de Tijuana

Tijuana, BC.- La Alcaldesa de Tijuana aseguró que no habrá consecuencias monetarias para el Ayuntamiento por la toma del carril del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), cuando se lleve a cabo este viernes.

Montserrat Caballero Ramírez explicó que finalmente el Ayuntamiento encontró las facultades necesarias para hacer uso del carril, sin embargo no detalló si se removerán los divisores o solamente se dejará de aplicar multas.

Ya tenemos las medidas pertinentes, jurídicamente posibles para poder tomar el carril, la empresa principal del transporte se comunicó con nosotros para ver la posibilidad de que se vendiera el SITT al ayuntamiento”, comentó.

Caballero Ramírez dijo que la toma del carril no significará una pérdida económica para el Ayuntamiento a causa de las cláusulas del contrato de Banobras, dado que la situación se analizó por un largo tiempo.

“Nos llevamos mucho tiempo en decidir tomarlo porque no es una decisión fácil, a mi se me ocurrió desde hace mucho tomarlo pero tenemos que esperar los tiempos jurídicos que nos aseguraran que no íbamos a tener la moratoria negativa”, añadió.