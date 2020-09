"No esperamos la simpatía de la ciudadanía, porque nunca la hemos tenido": Feministas de Tijuana

Tijuana.- Mujeres que participaron en las pintas al Centro Cultural Tijuana (Cecut) del 15 de septiembre compartieron por qué manifestarse de esa manera.

Una de las feministas entrevistadas leyó en voz alta un comunicado que habían leído en la protesta, el cual estaba firmado por otros grupos de mujeres.

“Nosotras realmente no esperamos la simpatía de la ciudadanía, porque nunca la hemos tenido y porque sabemos que ustedes no buscan quien se las hizo, si no, quien se las paga, entonces obviamente estamos nosotras dispuestas a hacer lo que a nosotras mejor nos convenga, porque el sistema a eso nos ha orillado y ustedes como comunidad lo saben” dijo a las cámaras de FRONTERA una mujer encapuchada, miembros de colectivos feministas.

“Pero no estamos buscando su aprobación, porque así como han esperado sentados detrás de una computadora a que el gobierno haga su trabajo, nosotras estamos accionando algo, no solamente políticas públicas que nos han demostrado que no han servido para nada, si no que de esta manera visibilizamos todo lo que está pasando en la ciudad”, agregó.

El 16 de septiembre el Cecut informó que dejaría a la vista las pintas antes de proceder a preservar su patrimonio inmueble, ayer fueron borradas tras permanecer cinco días a la vista de todos.

Feministas hablaron de sus inconformidades y además denunciaron que presidentes de colectivos de búsqueda mintieron al decir que ellas los habían contactado para unirse a su manifestación.

“Estas dos personas son “Luid Guillermo Díaz” que es parte del colectivo: “Búsqueda y justicia por nuestros hijos de Tijuana B.C.” Y “Eddy carrillo” del colectivo “Todos somos Erick Carrillo” porque ambas personas se atrevieron a decir que nosotras los contactamos porque se manifestaran con nosotras, eso es mentira”, enfatizó.

“También queremos denunciar a la policía, tanto municipal como federal que nos estuvieron hostigando a altas horas de la noche después de la manifestación, ya se había acabado, ya no estábamos haciendo nada y nos acosaron en el centro”, dijo indignada otra de las manifestantes.

También compartieron un poco de sus historias y lo que han sufrido por exigir justicia y hacer valer sus derechos.

“El presidente municipal en una nota dijo que teníamos diálogo y no señor, no queremos diálogo, queremos acciones, aquí su diálogo no nos sirve, solo nos va a sacar palabras bonitas ¿y la acción? Si realmente quisiera dialogar no nos hubiera mandado policías antimotines el martes, sin dejarnos llegar a donde queríamos manifestarnos ¿Por qué lo hizo? ¿Nos tiene miedo? ¿Dónde estaban esos policías cuando estaban atacando a las mujeres? ¿Cuándo una va a denunciar y no nos hacen caso?”, añadió otra manifestante.

De acuerdo a estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros cuatro meses de 2020 han sido asesinadas 70 mujeres en Baja California, en comparación con las 63 de los mismos meses de 2019 y en cuanto a la violencia contra la mujer, las autoridades contabilizaron 744 mujeres lesionadas.