No es factible controlar contagios cerrando Tijuana: SS

De nada servirá que Tijuana cierre sus límites territoriales que tiene con Tecate, Rosarito y Ensenada para detener la propagación del Covid-19, pues esta ciudad ya se encuentra en la fase de dispersión comunitaria.

El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, dijo que los habitantes de Tijuana corren el mismo riesgo de contagiarse de la enfermedad si no acatan las medidas de prevención como permanecer en casa.

Lo anterior lo declaró después de que las autoridades de los municipios mencionados anunciaron la restricción de entrada a aquellas personas que pretenden viajar con fines turísticos, con el fin de proteger a los ciudadanos locales del Covid-19.

La situación

Tecate, Rosarito y Ensenada acumulaban hasta ayer 43 personas infectadas por el agente patógeno de las 786 que existen en el Estado.

Dicha medida fue apoyada por el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, quien dijo que aunque en Tijuana no prohibieron los viajes a Rosarito, Tecate y Ensenada, sí recomendaron a las personas reducir los cruces fronterizos hacia Estados Unidos, en donde los casos de coronavirus y defunciones se cuentan por miles.

No es el propósito del Gobierno estatal ni nacional ejercer la fuerza pública para implementar las medidas de salud pública. Queremos que la gente entienda que la única forma fidedigna de no enfermarse e infectarse es dejar de hacer actividades no esenciales”, declaró.