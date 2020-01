‘No era necesario profundizar en Ley de Ingresos’

El presidente del Congreso del Estado, Víctor Manuel Morán Hernández, reconoció que la Ley de ingresos 2020 fue aprobada el mismo día en que llegó a la Legislatura, ya que no era necesaria una revisión a fondo.

“A nosotros se nos envió la iniciativa el día 31 y el mismo día, en 8 horas, la aprobamos; tenemos personas que nos apoyaron en el tema de los impuestos, era una leída rápida, no había que estudiarle mucho”, comentó.

Añadió que se siente tranquilo con haber razonado su voto a favor, porque sabe que esas acciones que están presentando los empresarios no van a proceder.

Respecto a que sí el impuesto ambiental sobre la venta de la gasolina y demás derivados del petróleo es inconstitucional, Morán Hernández aclaró que en este caso sí es competencia del Congreso.

“Sí es nuestra facultad cobrarle el impuesto a los dueños de las gaseras y gasolineras, no a los productos, eso fue lo que pasó. Los empresarios no pueden aumentar los costos de la gasolina ni del gas, el impuesto es para ellos, no para el combustible”, puntualizó.

Por su parte, agregó, el ciudadano deberá denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a las gasolineras que traspasen el impuesto al costo del producto.

Víctor Manuel Morán aclaró que esta ley estará vigente por dos años, aunque no esté así estipulado en la ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre.

Con relación del destino de los recursos recaudados con los nuevos impuestos, dijo que serán para obra pública, salud y educación.

“No hay riesgo, el Congreso va a estar al pendiente de a dónde irá ese dinero recaudado”, agregó.