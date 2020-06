Ni el Covid-19 ni el Kawasaki los separaron

Tijuana, BC.- La familia Mendoza Sánchez se encuentra unida, pero nunca olvidará que la más pequeña del hogar, Sofía, de 3 años, estuvo a punto de morir a causa del Covid-19 y de una extraña enfermedad llamada Kawasaki.

La señora Wendy, madre de la menor, relató que su hija estuvo internada un mes en la Clínica 20 del IMSS, en donde el personal médico le daba pocas posibilidades de sobrevivencia.

En un principio la niña en consultorios privados había sido diagnosticada con infección en la garganta, después con meningitis, rickettsia, hasta que le fueron confirmadas el Covid-19 y el mal de Kawasaki.

Los primeros síntomas que presentó fueron fiebre, ojos irritados y una capa blanca que le cubrió la lengua, entre otros, mismos que la pusieron entre la vida y la muerte.

“Los días más duros fueron para mí fue cuando la niña estuvo intubada. Estos tres días fueron de angustia, fueron pesados. Incluso allá adentro había niños que llegaban y ya no lo lograban, fallecían. Esperaba lo peor porque los doctores me decían que Sofía no tenía muchas posibilidades de vivir”, contó la señora Mendoza Sánchez.

El contagio

Asimismo, relató que “Sofi” contrajo las enfermedades a través de su familia, puesto que sus abuelos y ella misma fueron víctimas del Covid-19, pero presentaron tos, gripe y dolor de cuerpo, lo cual atribuyeron a los cambios del clima.

“Tomábamos todas las medidas en el trabajo, pero íbamos y veníamos a nuestras casas todos los días, por más cuidados que teníamos finalmente afectó a la niña”, dijo.

Este calvario también le dio fuerzas para dar a conocer el caso de la niña, pues lamentó que las familias se muestren incrédulas por las afectaciones de la pandemia del Covid-19 y esto es lo más peligroso, porque también se confían en que los médicos podrán regresarles la salud.

“Sofía se me quedó viendo y me dice ‘mamá, acuéstate, yo voy a estar bien’. Ella me daba tranquilidad. Sofía estuvo dormidita con el aparato haciendo el trabajo de los pulmones”, expresó la señora Mendoza Sánchez.

Por ello, y por experiencia propia, aconsejó a los padres de familia cumplir con el confinamiento para evitar el coronavirus.

“Cuiden mucho a sus niños, traten de no sacarlos. Ni los adultos debemos salir. Uno no entiende o ve la realidad de las cosas, yo tuve que estar ahí y no se lo deseo a nadie. Yo estuve 24 días en el hospital, me pude dar cuenta de niños que entraban bien y cuestión de horas el cuerpo se deteriora”, dijo.

Actualmente Sofía goza de buena salud, no presenta ninguna secuela de las enfermedades, pero deberá continuar bajo observación médica con el fin de que los expertos de la salud generen investigaciones que ayuden a tratar los padecimientos como el Covid-19 y Kawasaki.