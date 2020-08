‘Necesitamos ir abatiendo el rezago’: IMSS

TIJUANA, BC.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se mantiene al frente de la batalla del coronavirus en Baja California y San Luis Río Colorado, y a casi seis meses de haber iniciado la pandemia, la delegada de la dependencia, Desireé Sagarnaga Durante, hizo una evaluación sobre la atención que han recibido los derechohabientes y afilados durante este periodo.

Recordó que en febrero cuando tomó protesta como titular del IMSS en la región, los indicadores del área médica se encontraban en el lugar número 29 de las 35 delegaciones. De ahí que su propósito fue elevar la calidad de los trabajadores a la par de atender la contingencia sanitaria.

Creo que el tiempo ha demostrado que ese plan institucional que con tiempo se tenía a nivel nacional y que Baja California pudo implementar adecuadamente con estrategias muy claras según la fase que íbamos a enfrentar a pesar de que, insisto, nosotros empezamos casi dos meses antes que la mayoría de los estados en el País nos permitió responder como se debía”, dijo Sagarnaga Durante.

Afirmó que dicho plan permitió que los derechohabientes recibieran los servicios para detectar o atender el Covid-19, pues el IMSS contaba con camas, ventiladores y medicamentos, lo que se ve reflejado en el 68% de pacientes recuperados y 7% de índice de decesos, los cuales se atribuyen a que los pacientes además de sufrir obesidad, diabetes e hipertensión, acudían a los hospitales de manera tardía.

Aunque entre abril y mayo las personas con posibles síntomas del Covid-19 se quejaron de la tardanza en ser atendidos, la delegada justificó que se debió a los filtros minuciosos para detectar el virus del SARS-CoV-2.

“A veces las personas creen que no se les está atendiendo porque entran a urgencias, pasan a observación y como aún no los hospitalizas piensan que están descuidados, que están ahí nomás sentados. Una vez que usted entra al servicio de urgencias, al área de observación donde a veces los ve ahí estar sentados, a veces ya hasta canalizados, están siendo ya atendidos. Ahí llegan angiólogos, ortopedistas, cirujanos, los ve y se pasan a cama. Ahí es en donde ocurren casos en que la gente se desespera, porque, insisto, creen que mientras no tengan una cama, un número de cama, arriba en un piso, no se le está atendiendo. Lo que sí le puedo decir ahí en urgencia estaban los ventiladores, ahí estaban los internistas”, sostuvo la funcionaria.

Dijo que la dispersión del coronavirus en California, Estados Unidos, impulsó al IMSS a atender la problemática, aunque sin el suficiente personal médico, del cual ocho personas fallecieron.

Foto: Gustavo Suárez

La delegada reconoció que el “talón de Aquiles” fue que aunque se les autorizaron mil plazas temporales, solo reclutaron a 600 enfermeras y 200 médicos generales. El Gobierno federal les envió 20 médicos y enfermeras especializados en el manejo crítico.

Aunado a eso, las quejas de los trabajadores por carecer el equipo de protección personal fueron una constante, incluso la cancillería y la Comisión Estatal Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizaron una auditoría.

Explicó que los insumos fueron entregados a los empleados de acuerdo al área y función que desempeñaban, como parte del plan del IMSS a nivel nacional.

“El problema fue el miedo natural que todos teníamos. Era como ver un monstruo, ya anda en China, ya se acercó a Europa, ya llegó a Canadá y Estados Unidos, ahí viene y primero a Tijuana. Había miedo, yo lo entiendo. Algunos trabajadores exigían equipo de protección que no les correspondía según el área o grado de riesgo que tenían y se manifestaban abiertamente”, expresó Sagarnaga Durante.

Hospital Ligero de la Clínica 1

Ante un posible rebrote de coronavirus en la región, la titular del IMSS aseguró que se mantendrá en funcionamiento el hospital ligero para pacientes Covid-19 que se encuentra a un costado de la Clínica 1, el cual cuenta con 60 camas equipadas. Actualmente en esta unidad se encuentran 20 pacientes.

Confió que para el próximo año México contará con la vacuna del coronavirus, lo cual reducirá los contagios entre la población y al mismo tiempo permitirá que la unidad ligera se utilice para atender otros padecimientos o brindar otros servicios como hemodiálisis o rehabilitación.

La desconversión de los hospitales

En otro tema, informó que para finalizar este agosto habrá un retraso de casi 5 mil cirugías, entre ellas de hernias, vesículas y ortopédicas, principalmente. El reto para practicarlas es convencer al paciente que está seguro dentro de la institución y que no se infectará del Covid-19.

“Empezamos por liberar dos hospitales, aprovechando este lapso que ojalá se prolongara mucho el hospital 20 de Tijuana y el Hospital 6 de Tecate. De manera que reciben al paciente Covid-19 en urgencias, a veces viene tan grave que no lo puedes trasladar, entonces lo pasas a un área especial de hospitalización exclusiva para ellos, pero en cuanto se estabiliza se pasa al uno y entonces hemos empezado a llamarle a los pacientes por teléfono a los que estaban programados. Algunos no quieren ir, algunos pacientes todavía tienen miedo. Entonces la invitación sería créanme que nosotros somos los primeros interesados en que no se vaya a infectar usted allá adentro, estamos preparados, son hospitales sanitizados. Necesitamos ir abatiendo ese rezago”, comentó la funcionaria.

Con la pandemia, dijo que se han perdido 20 mil derechohabitentes, 12 mil trabajadores y 300 patrones.