Necesita México aprovechar mercado chino: cónsul

Tijuana, B.C.-México necesita elevar las exportaciones a China debido a que gran parte de sus políticas están enfocadas en cumplir con el mercado de Estados Unidos.

Así lo expuso Carlos Valera Paulino, cónsul general adjunto de México en Shanghái, quien dijo que en 2028 China será la comunidad número uno en los negocios internacionales, según expertos.

En una plática con los integrantes del Centro de Estudios China-Baja California de UABC campus Tijuana comentó que el país asiático es una buena oportunidad para la exportación de alimentos, puesto que es el segundo aliado comercial.

Explicó que en México se requiere que las cámaras empresariales abran los protocolos de exportaciones que exige el comercio chino para ampliar el mercado, pues solo acepta el aguacate y uva de ciertos municipios de Michoacán y Sonora, respectivamente.

Sin embargo, también tienen una demanda de carne de puerco y pollo, pero el País carece de infraestructura para exportar.

No tenemos más de 10 plantas certificadas para hacerlo. ¿Por qué no invertimos en crear las plantas, en adaptarlas a las normas que nos exige China, porque mucha de nuestra planta productiva está enfocada a cumplir con normas o requisitos de Estados Unidos pero no a este mercado (chino)?, cuestionó Valera Paulino.