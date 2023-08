Necesario una planta desalinizadora para abatir la escasez de agua

Tijuana, B.C.- La instalación de una planta desalinizadora es la solución para abatir la escasez del agua en Tijuana por tiempo indefinido, afirmó el ingeniero Manuel Becerra Lizardi, vocal del XXXVI Consejo Directivo de la Asociación Mexicana Hidráulica A.C.

Señaló que a pesar de que Conagua declaró que Baja California se encuentra en estado de emergencia por sequía extrema (12 de julio de 2022), las autoridades no han mostrado voluntad política para abatir este problema con nuevas tecnologías e inversiones.

Becerra Lizardi advirtió que dentro de muy poco el Río Colorado será insuficiente para abastecer la región, misma que será víctima colateral de la sequía que se registre en California, Estados Unidos.

Mencionó que ni las presas Abelardo L. Rodríguez ni Carrizo serán suficientes, pues dependen de las lluvias para atender la demanda de las familias e industria.

Nosotros en esta zona no tenemos más opción más que la de tener agua de mar, agua salada, agua potable, agua potabilizada del mar o el reuso. Pensar que vamos a estar abastecidos solo con agua del Río Colorado eso no va a pasar, no habrá más del Río Colorado, es muy complicado construir otro acueducto”, reiteró el ingeniero.