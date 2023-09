Necesaria nueva red eléctrica

Tijuana BC.- Alrededor de 30 mil predios en Baja California tendrán que ser regularizados para la instalación de torres eléctricas que permitirán conectarse al Parque Solar de Sonora.

Los trabajos de infraestructura son importantes para que se eviten apagones y se cumpla con la creciente demanda de energía en la región, dijo el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) en el Estado, Pedro Montejo Peterson.

Detalló que será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la encargada de instalar las torres eléctricas que servirán para transmitir la electricidad al estado.

Lo que el Estado tiene que hacer es generar la viabilidad de los terrenos por donde van a pasar precisamente esas torres. El último dato que yo escuché es que son más de 30 mil predios los que se tienen que regularizar para que por ahí pasen las torres, entonces es un trabajo conjunto”

Declaró.

Predios a regulizar

Aseguró que el tema de los apagones no solo se registra en Mexicali, ya se han suscitado caso en Playas de Rosarito, San Felipe y Tijuana, y aunque estos no han sido graves porque no han afectado maquinaria grande o costosa, insistió en que estos seguirán si no se realizan trabajos para resolverlo.

Reconoció que el Gobierno del Estado actualmente está tomando cartas en el asunto tanto para el tema energético como en el tema híbrido.

Los cambios

Montejo Peterson recordó que por parte de la federación se anunció el Parque Solar en Sonora para combatir dicha problemática de los apagones al conectarse Baja California a dicha red de electricidad.

En un principio se conectaría la entidad en el año 2028, sin embargo, luego fue anunciado para el 2024, por lo que cuestionó si se están haciendo los trabajos en tiempo y forma para que esto sea una realidad.

“Nosotros con lo que vemos no estamos listos, o sea con la infraestructura que está todavía y con todo lo que se tiene que hacer”, añadió.