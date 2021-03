Naitoreido, el artista urbano que traspasa fronteras

Tijuana, BC.- Con talento empírico Naitoreido, como se le conoce artísticamente a Édgar López es un tijuanense que se gana la vida de una forma nada convencional, ha visitado todo México de mochilero y países como Colombia, y Guatemala dando color a las calles. Ha dibujado a artistas de la talla de Juan Gabriel y Yalitza Aparicio, quienes en su momento le agradecieron personalmente y hasta compartieron su trabajo en redes sociales.

“Cuando tenía 18 años comencé a viajar de mochilero por todo México, por aquel entonces yo vendía cosas o hacia malabares en los semáforos y así para estar sustentando mis viajes y un dia en la ciudad de México de hecho, en Coyoacán conocí a un muchacho que hacía lo que yo hago ahora, pasé, lo vi y le pregunté si lo podía ayudar, de ahí yo comencé ya yo solo.” contó.

“Muchas veces la gente me pregunta si no siento feo por ver que un dibujo se borre y de hecho eso es lo mejor que pueda pasar, el hecho de que sea efímero es lo que lo hace especial porque si diario fuera el mismo dibujo no tendría sentido, yo normalmente los voy cambiando, me baso mucho en la música, en la televisión, en eventos que estén pasando o si se estrena una película, o si hay alguna tendencia en redes”, expresó.

Aunque su principal lienzo es el pavimento tambien hace cuadros y murales, Naitoreido expreso que no ha sido nada facil pues en ocasiones ha sufrido de discriminación, pero aún asi no se rinde y disfruta todos los días de hacer lo que le gusta.

“Esto que yo hago me gusta y no lo veo tanto como trabajo, pero aún así esto es mi único sustento, es con lo que yo llevo dinero, comida y todo a mi hija, con lo que pago los gastos de todo y doy dinero a mi esposa”. concluyó Édgar López.

El nombre de Naitoreido se ha escuchado en muchas partes del mundo gracias a su talento, uno de los dibujos que lo catapultó fue el del famoso personaje de "El Joker" interpretado por Joaquin Phoenix.