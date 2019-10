Nace nueva corriente al interior del PRI BC

El Coordinador Nacional de Movimiento LIDER, José Encarnación Alfaro nombró a Obed Silva Sánchez como Coordinador Estatal de esta corriente crítica de opinión en Baja California, estableciendo con ello las bases para que este movimiento fortalezca la vida democrática dentro del Partido Revolucionario Institucional en la entidad.

Silva Sánchez destacó que ésta corriente de opinión reconocida por el CEN del PRI, será un espacio de discusión y dialogo entre los priistas para influir en la toma de decisiones, promotora de la legalidad, transparencia, democracia y refundación del PRI.

Movimiento LIDER, dijo, busca aportar propuestas para la toma decisiones dentro de la vida democrática al interior del PRI BC, aclaró que no es una organización con fines partidistas sino de fortalecimiento en base a la premisa de la iniciativa que se funda en: Legalidad, Inclusión, Democracia, Eficacia, Reconstrucción.

El núcleo promotor estatal de Movimiento LIDER en Baja California está encabezado en Mexicali por el Arq. Jorge Mancilla Villa, ex regidor de Mexicali, exdirigente de la CNOP, consejero estatal del PRI. En Ensenada por: Matilde Terrazas Sucedo, activista social de origen campesino, coordinadora del Frente Político Nacional de Mujeres capitulo Baja California, ex secretaria general del comité municipal en Ensenada. Y en Tijuana por: Obed Silva Sánchez, consejero estatal del PRI, ex diputado local y ex secretario de gobierno de Tijuana.

El Coordinador Nacional de Movimiento LIDER, José Encarnación Alfaro destacó que su propósito, convicción y determinación, es impulsar un nuevo capítulo en la historia del PRI con responsabilidad, con seriedad política, con ética partidaria, con inconformidad creadora, con rebeldía constructiva, “una corriente de opinión que sume, que construya, que edifique la unidad sobre la base del respeto y el compromiso”.