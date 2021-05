Municipalizaré la Cespt: Jorge Ramos

"Voy a municipalizar la CESPT" afirmó contundentemente Jorge Ramos Hernández, candidato a la alcaldía de Tijuana, frente a cientos de líderes vecinales de playas de Tijuana en una reunión el día de hoy, dónde destacó el tema de los recibos locos.

El candidato afirmó cancelará el contrato con la empresa que vino a robarle a Tijuana y deslindara responsabilidades de quién firmó el mismo; además regresará el control la CESPT al municipio:

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Vamos por el 115 constitucional para que la CESPT sea de Tijuana y para Tijuana". Afirmó que sus primera acciones como alcalde será notificar al Gobierno Estatal que el municipio tomará las funciones el patrimonio y las responsabilidades de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana".

Estuvieron presentes: Abril Chagoya, candidata a Diputada por el Distrito once, Suzuki Villegas, suplente candidata Distrito once, Enrique Anaya, canditado a Regidor, Prof. Pompilio Ramírez Reyes, líder vecinal y Carlos Melo, ex presidente vecinos sección Costa Hermosa.