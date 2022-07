Multará Municipio a camiones que usen el terraplén

Los camiones de carga que utilicen el terraplén de Los Olivos serán multados, afirmó la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez. Detalló que han detectado que camiones pesados utilizan la vía que es exclusiva para automóviles ligeros. “No han obedecido todos los camiones de carga pesada y realmente los vamos a multar y van a ser multas muy severas porque ponen en riesgo que el terraplén se caiga, puede haber un accidente”, puntualizó. La titular del Ayuntamiento añadió que dichas multas no han sido valoradas aún por las autoridades, sin embargo afirmó que serán costosas para quienes intenten o crucen por la vialidad monitoreada por agentes de tránsito. “No se han visto aún en riesgo (los automovilistas), sin embargo es un terraplén que no es para carga pesada, se puede desmoronar, las multas todavía no tienen un monto pero si va a haber duras penas por ello”, sentenció. El terraplén fue construido como una ruta alterna ante el cierre del puente Los Olivos desde el 15 de abril debido a fallas detectadas tras el sismo registrado en esa fecha. El terraplén, abierto desde el 22 de junio, consta de 240 metros de longitud por ocho metros de ancho, con dos carriles abiertos en un solo sentido, en dirección al último tramo de la Vía Rápida Poniente antes de llegar al semáforo de la colonia El Florido. | Archivo