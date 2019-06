Las mujeres se sienten más desprotegidas ante los índices de inseguridad que se viven en Tijuana y solicitan ser escuchadas por las autoridades, declaró la presidenta de Más Mujeres de Poder.



Gladys Ames Félix, líder de la organización civil, comentó que existe un sentido compartido en la ciudadanía donde las mujeres son las más vulnerables a ser víctimas de algún incidente relacionado a la inseguridad.



En el tema de los asaltos las mujeres son más indefensas, no todas, apuntó, pero en su mayoría la fuerza femenina no es tanta para defenderse como la de un hombre.



“Las mujeres sienten miedo, no quieren dejar salir a sus hijas porque piensan que en la calle alguien las va a secuestrar o les hará algo”, expuso.



Dijo que en su organización del sector empresarial se han presentado varios casos en donde mujeres han sido asaltadas en sus propios negocios, así como robos durante las noches.



Lamentó que a pesar de contar con cámaras y por ende la posibilidad de documentar los delitos, las autoridades no han resuelto de manera positiva.



Aun con las evidencias las autoridades no han hecho nada al respecto, detalló, no han podido detener a los delincuentes porque no fueron asegurados en el momento del acto y por lo tanto no pueden ser procesados después.



La presidenta de Más Mujeres de Poder confía en que las peticiones del sexo femenino sean atendidas por los gobiernos entrantes.



“Creemos que el nuevo gobierno trae mucha disponibilidad”, aseguró, “alcalde y gobernador electo estuvieron en completa disposición de colaborar y escuchar nuestras necesidades como mujeres y empresarias”.



Por último añadió que otro de los problemas al que se enfrentan las mujeres es al acoso en las calles, aunque reconoció que no son índices tan altos como sí ocurren en otros lugares de la República.