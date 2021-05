Mujeres se preparan para defenderse del abuso

Tijuana.- En México, el escuchar historias de abuso pareciera ser el pan de cada día, es por ello que en la actualidad es importante el saber defenderse, así lo explica Karla Soto.

Originaria de la Ciudad de México, sufrió abuso durante su adolescencia, por su complexión delgada y baja estatura, se sentía insegura; se preparó por años y hoy enseña a otras mujeres defensa personal en Tijuana.

“Muchas personas que me conocen saben que yo soy sobreviviente de a asexual, sufrí dura te mi adolescencia de los 12 a los 14 años en mi propia casa y evidentemente mi tamaño me hacía pensar que no me jobs a poder defender nunca en la vida y encontré este sistema que no necesita que seas o muy grande o muy fuerte, ese fue el sentido, primero aprender a defenderme yo para después enseñarles a otras personas y así ayudar a evitar que sigan pasando este tipo de situaciones”, contó Karla Soto.

Hoy, Karla complementa su vida de mamá con las clases y enseña a sus propios hijos a defenderse.

“Yo soy mamá de dos adolescentes y veo la importancia de crear conciencia también en los adolescentes, hombres y mujeres por igual. Mi hija va a cumplir 17 y tengo un jovencito de 15, entonces entiendo a las mamás, es muy interesante porque cuando están chicos uno quiere que aprendan a defenderse pero todo cambia cuando crecen y te das cuenta de que no puedes estar todo el tiempo con ellos” explicó.

“Entonces para mi es muy importante que los hijos tengan las herramientas suficientes para poder defenderse, para poder correr, todo, para mi es muy importante” agregó Karla.

Karla no planea crear una cultura de artes marciales o de pelea, ella busca que otras niñas y adolescentes estén alertas y así no experimenten los peligros que ella vivió.

“Recibimos a hombres y mujeres desde los 12 años a 90 y me pueden encontrar como: Larla Soto en Facebook, como @Karlaso4 en Instagram o comunicarse directamente a la academia Fine Arts o a mi telefono 664 3351555. Ahora estamos aprendiendo qué pasa si nos defendemos con el cubre bocas, entonces es muy interesante y muy divertido” concluyó Karla Soto.