Minimizan impacto por eliminar ‘puentes festivos’

TIJUANA, BC.- A Tijuana le afecta más que se eliminen los puentes festivos norteamericanos que los nacionales, porque los días no laborales en Estados Unidos dejan a la ciudad una derrama económica 68.4 millones de dólares.

El presidente de del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) Tijuana, Gilberto Leyva Camacho, señaló que a la ciudad no le afecta que se concrete la propuesta del Presidente de la República de quitar los puentes festivos ya que no hay una generación económica importante en esas fechas.

“Muchos argumentan que es un fin de semana que se pueden ir de turistas, pero poca gente se puede dar el lujo de viajar o tomar esos puentes, y los que tienen su trabajo por ley tienen esos días descansados”, dijo.

“A nosotros nos afecta más que se suspendan los puentes americanos, nos beneficia más un fin de semana largo en el otro lado, porque vienen y dejan una derrama económica mayor acá”, aseveró.

Leyva Camacho reiteró que cuando hay un puente en México, no hay derrama económica relevante y que los mexicanos no tienen la capacidad para viajar cada puente.

Informó que la derrama económica que dejan al menos las principales fechas no laborales de Estados Unidos como el Memorial Day, Labor Day, President Day, Independence Day, Thanksgiving y Veteran’s Day, es de 68.4 millones de dólares y una afluencia de 720 mil visitantes.

Otras prioridades

Es una pérdida de tiempo debatir el tema de los puentes festivos, existiendo problemáticas más importantes para el país cómo la inseguridad o el crecimiento cero de la economía nacional, coincidieron economistas.

El ex presidente del Colegio de Economistas de BC, José Luis Contreras Valenzuela y el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABC, Ismael Plascencia López, consideran en que no hay afectaciones reales de ninguna índole si se eliminan o no los puentes festivos.

“Yo creo que son cortinas de humo, es para distraer y no fijarnos en los temas principales de México como la inseguridad que está creciendo y cada vez se pone peor que en sexenios anteriores”, opinó Plascencia López.

Por otro lado Valenzuela Contreras señaló que no debe ser un tema de discusión la eliminación de los puentes festivos.