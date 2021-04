Miles reciben segunda dosis de sinovac

TIJUANA, B.C.- Adultos mayores de 60 años acudieron a recibir su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en los cuatro puntos de inoculación habilitados.

Erica Melisa Machado Peña, coordinadora de enlace jurisdiccional de la Secretaría de Salud, explicó que en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas se aplica la primera y segunda dosis de la vacuna Sinovac, y segunda de Pfizer.

“Algo muy importante es que se está aplicando Sinovac siempre y cuando hayan cumplido sus 28 días de la primera aplicación, esto tómenlo muy en cuenta”, destacó.

Las personas tienen de 28 a 35 días para recibir la segunda dosis de Sinovac, señaló Machado Peña, por lo que deberán contabilizarlos para evitar ir en una fecha incorrecta y ser regresados a sus casas.

El efecto que realiza la vacuna, todo tiene un tiempo, entonces no pasa nada pero no es lo indicado, la intención es que se cumpla con la fecha para que se obtenga el efecto deseado en relación a la vacuna”, detalló.

Insistió que es importante que los adultos mayores revisen el calendario para acudir el día que les corresponde,por lo que se atenderán a quienes recibieron la primera dosis de Sinovac el 27 y 28 de marzo.

Rosa González recibió su segunda vacuna de Pfizer contra el Covid-19, mencionó que no tuvo ninguna reacción en ambas ocasiones, por lo que recomienda que quienes faltan de aplicársela acudan a un punto de vacunación.

“Nos fue bien, gracias a Dios estamos bien, no tuve reacción, me sentí bien, claro que sí, que vengan, para que no sufran problemas de esa enfermedad”, dijo.

Desde que se anunció la vacuna quería acceder a ella para protegerse contra el Covid, afirmó Rosa González, y lo ve como una ayuda en la salud de los adultos mayores.

Comentó que su primera vacuna la recibió en la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), pero en esta ocasión no fue un punto de inoculación, por lo que se trasladó hasta la Preparatoria Lázaro Cárdenas.

Los puntos de vacunación para la segunda dosis fueron la preparatoria Lázaro Cárdenas, la escuela Miguel F. Martínez en el centro, la UABC y el estadio de béisbol Chevron.