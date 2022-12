Miles de pasajeros continúan 'atorados' en Aeropuerto de Tijuana

Tijuana, BC.- Pasajeros se encuentran aún en el Aeropuerto Internacional de Tijuana Abelardo R. Rodríguez luego de que, por condiciones climáticas, se hayan retrasado o cancelado sus vuelos durante los últimos días.

Las cosas se han agravado tanto que las personas que no tienen otro lugar para quedarse mientras esperan abordar, se vieron obligadas a quedarse en el suelo para poder descansar, indicó Jorge Calderón.

Dijo que desde el viernes ha estado esperando que se defina una fecha para su vuelo hacía León, Guanajuato, el cual compartió se ha retrasado hasta en dos ocasiones.

“Dimos vueltas y vueltas y al final nos dijeron que se canceló, aquí pasamos Navidad y tuvimos que dormir en el Aeropuerto… No se nos han acercado para ofrecernos comida o alguna solución”, platicó.

Horas de fila

Por su parte, Jaziel Robles, quien espera se defina horario para su vuelo hacía Chihuahua, indicó que las personas han estado hasta por ocho horas haciendo fila para encontrar una solución.

Añadió que durante el fin de semana hubo casos donde la gente se molestó por tener que pasar las fiestas decembrinas en el Aeropuerto, cuestión que lamentó al considerar que muchas personas siguen sin poder salir.

“Ahorita tenemos el miedo de que nos digan que tendremos que seguir esperando más días para que nuestro vuelo se dé, durante el fin de semana hubo mucha gente llorando por no poder visitar a sus familiares”, dijo.

Esperan desde el viernes

Rosa Alcudia, quien espera que su viaje a Puebla se reprograme, comentó que tiene desde el viernes 23 esperando en el Aeropuerto, señalando que pudo acercarse a las autoridades de Profeco para ver una solución.

“Yo me acerqué a preguntarles y lo que me comentaron que es por el clima que no pueden hacer reembolso de eso, que si ya después la aerolínea vuelve a cancelar entonces ya ellos verían la manera de si procede para que se haga”, complementó.

Asimismo, dijo que tuvo que ir a pasar la noche en hoteles y comprar comida en los establecimientos dentro del complejo, sin embargo dijo que estos servicios son muy caros para continuar por más días con la rutina.

Hay poco personal

Por su parte, Mariana Sánchez, quien tiene como destino la Ciudad de México, señaló que el problema está siendo causado por el poco personal que tienen las aerolíneas para atender la situación de los pasajeros.

Fotos: Emmanuel Castañeda

Agregó que tiene conocimiento de que otros pasajeros tendrán que esperar hasta los días 29 y 30 para poder salir hacía sus destinos, y que inclusive en casos hay gente que tendrá que esperar hasta la primera semana de enero.

“Anoche estuvo una gran fila y solo había una persona que estaba atendiendo en la aerolínea que solicitamos, es una injusticia para nosotros porque no hay gente que nos pueda atender”, exclamó.