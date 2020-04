Migrantes y personas en situación de calle temen pasar hambre

Decenas de indigentes y migrantes siguen acudiendo a recibir alimentos al Desayunador Salesiano Padre Chava, pese a las restricciones por el coronavirus (Covid-19).

No les preocupa, aseguran, pues su mayor preocupación es conseguir comida, que no se los lleve la policía municipal a la Estancia de Infractores y que se puedan curar a tiempo la malilla.

Don Guillermo fue deportado de Estados Unidos hace 6 meses, allá dejó a su pareja y a un hijo pequeño, vive en un albergue en la Zona Norte y trabajaba en una maquiladora hasta que llegó el covid-19.

Relató que la empresa en la que estaba recortó al personal temporal, como él, y solo se quedó un grupo pequeño de trabajadores de planta; ya no había materia prima y tampoco estaba vendiendo lo que producían.

El coronavirus le quitó su única fuente de sustento, a sus 65 años dice que nadie lo ha querido contratar, desde hace dos semanas ha buscado trabajo desde la construcción hasta de cargador y nada.

“Eso del coronavirus no me preocupa, me preocupa que no tengo trabajo, que no tengo para comer. Solo como lo que me dan aquí (el desayunador Salesiano), tengo para todo el día mientras ando buscando para pagar el alquiler en el albergue”, contó.

No ha podido encontrar empleo, con los recortes de personal en plantas maquiladoras y los cierres de comercios sus opciones se ven cada vez menores.

Por otra parte las y los voluntarios del desayunador del Padre Chava portan guantes de látex y cubrebocas, y mantienen distancia entre ellos.

Además forman a las personas sobre la calle y de cinco en cinco para dejarlos pasar para los alimentos que dan para llevar.

Ellos no se confían y cuentan con las medidas básicas de prevención ante el covid-19, pero las personas que hacen fila tosen, no se lavan las manos, no tienen cubrebocas, se sientan en la baqueta a comer, y varios lo hacen con las manos.