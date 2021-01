Migrante hace bolsas para subsistir en Tijuana

Tijuana.- Originario de Colombia, Hernán llego a Tijuana hace 2 meses huyendo de la discriminación que sufría en su país. Actualmente reside en el albergue “Movimiento Juventud 2000” donde elabora bolsas a mano para poder costear sus gastos en lo que su estatus migratorio es arreglado.

“La verdad yo nunca había hecho una bolsa, cuando yo llegué aquí me regalaron una así y pues mire que aguantan peso y mire bien como se hacía y pues no era difícil, conseguir el material y pues como necesito algo para poder subsistir ahora hago las bolsas y así me ayudo con lo necesario, trato de hacerlas de maneras diferentes, antes las hacia en horizontal ahora en vertical y así, además es una distracción”, contó Hernán Trujillo.

Las bolsas son elaboradas de distintos colores y pueden soportar hasta 10 kilos. En su estadía ya le ha enseñado a otras tres personas a tejer las bolsas con el objetivo de que puedan subsistir también de la venta y dijo que su mayor deseo ahora es emprender un negocio con el cual pueda generar empleo y ayudar a otros así como lo han ayudado en el albergue.

“Me gustaría poder hacer de esto algo grande, devolver un poco también de lo mucho que me han ayudado aquí, ayudar a las mamás que vienen con niños y no los pueden dejar solos para ir a trabajar, ayudarles dándoles trabajo que puedan hacerlo desde casa y tener una buena vida, ayudar a los migrantes como yo, ese es mi mayor deseo ahora”, dijo Hernán.

Al igual que para muchos otros, la desesperación y ganas de salir adelante fueron factores clave para decidir dejarlo todo y llegar a tierra desconocida; Tijuana sigue siendo la frontera de las oportunidades para aquellos que desean trabajar y tener una mejor calidad de vida.

Si desean adquirir una bolsa pueden contactarlo al número de teléfono 8132394863 .

“La verdad ha sido muy difícil, al inicio cuando recién llegue yo estaba aferrado en cruzarme a Estados Unidos, la gente piensa que es “el sueño Americano” pero no, allá hay discriminación, persecución, para mi ya no es el sueño, me gusta México, su gente, como me tratan, siento que aquí puedo ser libre, ser yo, si me ayudan comprando, si mi negocio crece yo se que me puedo quedar y ayudar a otros”, agregó.