Recomienda IMSS estar atento a problemas de oído durante temporada invernal

Tijuana, BC.- Niños y adultos están expuestos a padecer hipoacusia, ya que se asocia con infecciones en oído, nariz y garganta, que favorecen la baja capacidad auditiva en forma inesperada.

Rosa María Meda Anaya, directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, recomendó a quienes presenten síntomas o malestar en los oídos relacionados con la presencia de gripa, acudan a consulta médica, con el propósito de valorar y controlar el proceso infeccioso.

Indicó que en esta temporada del año son comunes las infecciones que pueden provocar una baja repentina de la capacidad auditiva, por lo que resulta indispensable acudir al médico para iniciar un tratamiento que desinflame el oído por medio de medicamentos tipo esteroide o antiviral, y evitar las secuelas que pueden provocar sordera permanente.

Añadió que este tratamiento es de primera elección, pero en los casos de pacientes donde no hay mejoría, se les ofrece la terapia intratempánica que consiste en inyectar el esteroide directamente en el oído medio, a fin de que llegue concentrado a la cóclea, también conocida como caracol, situada en el oído interno, desinflame las células y se recupere la audición.

Recordó que las medidas preventivas que se impulsan en el Seguro Social para evitar infecciones de vías aéreas superiores, incluyen: adecuada nutrición con alimentos ricos en vitamina C, principalmente cítricos que protegen al sistema inmunológico.

Además, en caso de presentar zumbido de oído, mareo o dificultad para escuchar, invitó a acudir a revisión para descartar un taponamiento por presencia de cerilla y en su caso, iniciar tratamiento farmacológico.

Dijo que otro factor de riesgo para desarrollar hipoacusia súbita puede ser un problema vascular, por ejemplo, pacientes con presión arterial alta, diabéticos o personas con procesos autoinmunes. También se refirió a los adultos que en la infancia iniciaron con baja de audición y los papás no se dieron cuenta en qué momento perdieron el oído.

La directora de la UMF No. 36 insistió en no menospreciar cualquier sensación de oído tapado, porque muchas veces lo confunden con un tapón de cerilla, tienen la creencia que se les va a quitar esa molestia, pero pasa el tiempo y no se recuperan. Además, pidió poner especial atención a los niños, porque este padecimiento se puede presentar a cualquier edad.