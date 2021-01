Memory bear, una forma de recordar a los seres queridos que se han ido

Tijuana, BC.- Los osos de memoria están hechos con ropa de seres queridos o material sentimental de las personas, ya sea la primera ropa de un bebé, un cierre de ciclo escolar o algún familiar fallecido.

Kar Cantero, quien se dedica a realizar estos ositos, mencionó que también se pueden hacer con uniformes para el cierre de ciclos escolares, que tienen un birrete para las graduaciones.

Son muy populares los hechos con la primera ropita de los bebés, todas las mamás tenemos la primera sabanita, mameluco, gorrito, entonces mi propuesta es plasmarlos en un osito personalizado", expresó.

El objetivo principal de los memory bears de los seres queridos fallecidos, explicó, es facilitar el proceso de duelo a las personas, como un apoyo para que sea más soportable.

Kar Cantero apuntó que incluso le tocó un caso donde una mamá le pidió osos de memoria para darle la noticia a sus hijos de que su abuelito falleció, entre otras historias que ha conocido.

"Yo soy súper sensible, cada historia toca una parte súper importante, me involucro, me platican la muerte del abuelito, la forma en la que se fue la mamá, me cuentan la historia con fotos", manifestó.

Con el transcurso del tiempo aprendió a controlar esas emociones, pero reiteró que no dejan de impactarle, y hay momentos que le brindan felicidad, como cuando apoyó a un niño con autismo.

La diseñadora dijo que en esa ocasión el niño tuvo que mudarse de ciudad y dejó su escuela, a lo que la sicóloga del niño le recomendó a su mamá el adquirir un muñeco de apego, el cual Kar Cantero hizo con el uniforme de la antigua escuela del infante.

"Después se comunicó la mamá, dijo que había sido muy positivo, que el niño estaba muy contento, no soltaba el osito y sintió más seguridad, más confort, también está muy padre poder colaborar con ese granito de arena", afirmó.

Fotos: Cortesía

Cuando le piden los osos de memoria no pide anticipo, debido a que para ella lo valioso es la prenda, la cual trata con cuidado y hace los trabajos con respeto y cariño hacia lo que representa la tela.

"Esta propuesta se hace con mucho cariño y respeto, si quieren vivir esta experiencia la verdad se los recomiendo porque te acerca a personas y a situaciones en las que a lo mejor es difícil llevar el proceso y da sonrisas a tu corazón", reiteró Kar Cantero.

Tiene clientas incluso en San Diego, y optó por recurrir al colectivo Pasarela Showroom en Zona Río y Otay, para acercarse a las personas, donde le dejan la prenda y sus datos de contacto para personalizar el memory bear.