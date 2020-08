Médicos redoblan los esfuerzos durante pandemia

Tijuana, BC.-Aunque Baja California se encuentra en medio de la pandemia del coronavirus, los accidentes no cesan, sobre todo los que involucran el uso de motocicletas.

Por ello, diversos médicos, especialmente en Tijuana, mantienen sus servicios profesionales para salvar la vida de los pacientes, es el caso del doctor Jorge Rodríguez Cisneros, cirujano oral y maxilofacial, con más de 35 años de experiencia en México y España.

La contingencia del Covid19 también ha provocado que muchos de los hospitales públicos y privados limiten la atención médica en los casos de urgencias, por lo que el trabajo de los doctores y enfermeras se ha duplicado de marzo a la fecha.

Rodríguez Cisneros compartió que en días pasados atendió a un joven de 18 años que sufrió un accidente en motocicleta, el cual casi muere degollado al impactarse con un alambre.

“Se le atravesó aquí (abajo del ojo), hasta acá (señaló haciendo una diagonal en el cuello). Aparte todo el maxilar se desprendió, y la herida de aquí hasta el cuello. Lo operamos el mismo día de urgencia, si no se operaba se muere. Era como si le hubieran dado un machetazo”, declaró.

El cirujano dijo que en los más de tres meses que cumplió el Covid19 en el Estado también aumentaron las preocupaciones de los padres de familia, quienes agradecen conseguir la atención médica para sus hijos o seres queridos.

“Una satisfacción personal muy especial. Para eso estamos. Para empezar les salvas la vida. Si no las operas pueden fallecer por el sangrado, ya sea un balaceado, un fracturado, hay que cuidarlo, hay que operarlo ya. Hay que buscarle rápido un quirófano libre, un anestesiólogo, porque no opero solo”, expresó.

Sí nos da miedo el Covid19, nosotros tenemos que llevar los protocolos de salud, una persona sin cubrebocas no entra, debe sanitizar sus zapatos. Si hay datos de alguna sospecha de Covid19 pues no lo atiendo y no dejo que entren más de dos personas al consultorio”, expresó.

Con más de 35 años de experiencia, y de haber sido un pilar importante en las intervenciones quirúrgicas del IMSS y docente en la Facultad de Medicina de UABC, el doctor Jorge Rodríguez Cisneros recomendó a los futuros profesionales analizar si su vocación es suficiente para soportar diferentes condiciones económicas y sociales que sufren las personas que buscan los servicios médicos.

“Que si quieren estudiar cirugía maxilofacial es tener solamente la vocación, porque se sacrifican muchas cosas. Se batalla un poco, no es una especialidad en la que te vas a hacer rico, vas a vivir normal, pero hay que trabajar mucho”, sostuvo.