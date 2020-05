Médicos Sin Fronteras operará hospital de Covid-19 enTijuana 

Tijuana.- Desde el 30 de abril fueron entregadas las instalaciones del auditorio de los Zonkeys a la Secretaría de Salud y para que el recinto sea utilizado como unidad médica externa para pacientes covid-19.

El director de comunicación de Apoyemos a Tijuana, Jesús Pérez Moreno, informó que el recinto comenzará a recibir pacientes entre este jueves y el sábado.

Agregó que inicialmente la Secretaría de Salud albergará en el recinto a 50 pacientes que se encuentren en recuperación por el covid, pero en el lugar hay 96 camas disponibles para atenderlos.

También destacó que la Secretaría de Salud va a trabajar con la asociación Médicos Sin Fronteras, quienes van apoyar a operar este hospital.

“Ahorita la Secretaría es la encargada de llevar toda la operación médica; nos comenta que vamos a arrancar con 50 camillas con lo que se va a iniciar, hay capacidad para más pero se va a ir conforme la secretaría lo determine que se va a ir requiriendo”, declaró.

Explicó que esta unidad auxiliar va a trabajar directamente con el Hospital General de Tijuana y los pacientes van a ser referidos o canalizados, por lo que no se va a recibir consulta en la unidad, ya que solo será de apoyo para seguimiento a pacientes estables.

Además detalló que están repartiendo equipamiento a los diferentes hospitales del IMSS, de Cruz Roja y del Hospital General.

“Cada semana estamos haciendo llegar esas entregas y la segunda meta fue acondicionar el estadio de los Zonkeys, ya quedó, sin embargo continuamos con lo siguiente que es abastecerse y mantenerlo para que dure el tiempo que se necesite”, dijo.

Hasta ahora han podido reunir alrededor de 11 millones de pesos recaudados desde hace seis semanas, reveló; esto con el apoyo de la sociedad civil, empresas y asociaciones; para adquirir equipamiento e insumos médicos para el auditorio.

“Ayer lanzamos una alianza con una asociación de Estados Unidos This is about humanity y estamos buscando una campaña de donación binacional para recaudar 150 mil dólares y que todo esto sea lo que nos ayude a estar varios meses operando”, compartió.

Jesús Pérez Moreno calculó que prevén tener suficientes insumos para pasar el verano sin embargo seguirán recaudando y al finalizar canalizar los apoyos a la secretaría de salud de la ciudad.

“Los recursos que queden excedentes de temas médicos se harán entrega a la secretaría de salud, para su aprovechamiento, es algo que nosotros lo que buscamos es recaudar, buscar recursos y entregarlos al sector salud”, concluyó.