Médico tijuanense, de los primeros en recibir vacuna de Pfizer

Tijuana.- El director de Emergencias de Sharp Chula Vista, Andrés Smith Favela, fue uno de los primeros médicos en recibir la vacuna de Covid-19 de la empresa farmacéutica Pfizer.

Dijo sentirse confiado en que la inmunización beneficiará a la población de San Diego ante los contagios de coronavirus, en donde hasta el día de hoy se contabilizaban 126 mil 465 casos confirmados y mil 280 decesos, de acuerdo a la autoridades del Condado.

El también presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Tijuana pidió a la población evitar que la desinformación se interponga en la inmunización.

"Aquí no hay opción, tienes que ponerte la vacuna. Y yo soy un ejemplo de que creo en eso, creo que nos va a ayudar y no, no me va a salir un brazo más o me voy a sentir mal que me vaya a contagiar. Simplemente los síntomas que va a tener la gente son leves", expresó.

Smith Favela dijo que dentro de 21 días recibirá la segunda dosis de la vacuna y podría presentar reacciones leves, pero no comprometen la vida de las personas.

La distribución de la vacuna del coronavirus en Estados Unidos primero se aplicará a los trabajadores de la salud y adultos mayores.

Mientras, la población en general debe mantener los cuidados para protegerse de los contagios del virus del SARS-CoV-2.