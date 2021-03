‘Me daban 2% de probabilidades de vida’

Tijuana, BC.- 62 días de estar conectado a un ventilador mecánico en el Hospital General Tijuana (HGT) fue parte de la experiencia a la que se enfrentó el doctor Hernán Vicente Valdeiglesias Farfán para sobrevivir al Covid-19.

Platicó que desde marzo del año pasado, cuando inició la pandemia en Tijuana, atendió a los primeros pacientes afectados por coronavirus que acudieron a los consultorios de las farmacias debido a que los hospitales públicos estaban saturados.

En ese tiempo, poco se conocía sobre el virus, por lo que la única protección de los médicos era utilizar cubrebocas, careta, bata, guantes y cubrezapatos.

Sin embargo, eso fue insuficiente para Valdeiglesias Farfán, el 6 de abril presentó los primeros síntomas: escalofríos, fiebre, diarrea, tos; tres días después le confirmaron que era paciente Covid-19 y que necesitaba ser hospitalizado.

“Pensé que pasando a piso en tres o cinco días máximo saldría de este cuadro porque era una buena opción, pero casi llegando a piso me dicen ‘te vamos a intubar’, de buenas a primera”, recordó.

“Cooperé, pensé que era buena la decisión, pero en cuanto me intubaron prácticamente perdí el conocimiento”, agregó el doctor.

Así, durante 62 días perdió la memoria, tiempo en el cual el personal médico solo le daba el 2% de sobrevivencia, ya que había generado tres neumonías hospitalarias, problemas renales, anemia y escaras, además de la pérdida de la memoria.

En agosto, los galenos del HGT le sugirieron a la familia de Valdeiglesias Farfán retirarlo del nosocomio para no complicar más la deteriorada salud del doctor, quien de 90 kilos que pesaba, había perdido 45, sufría atrofia muscular y solo podía mover la cabeza.

Tenía una traqueostomía para facilitar el paso de aire a los pulmones y una gastrostomía para poder alimentarse.

“Desde que ingresé al hospital iba con toda la confianza de que iba a salir adelante, quizá no me percaté de lo difícil o lo complicado que sería esta enfermedad, incluso cuando me intubaron cooperé rápido y yo dije en cinco días o 10 ya estoy afuera”, comentó.

“Creo que el ímpetu de querer salir adelante me mantuvo probablemente, porque si me comentaban que fui el que más duró en terapia intensiva. La mayoría llegaban en tres o cuatro días e inmediatamente mejoraban o a la ‘bolsa’ (morían)”, dijo Valdeigleisias Farfán.

Ya en casa, rodeado de una docena de enfermeros, nutriólogos, ortopedistas, entre otros, empezó a recuperar la memoria en medio de una sala que se había convertido en un pequeño hospital.

El caso del doctor Hernán Vicente Valdeiglesias Farfán se convirtió en un milagro médico, porque tenía más posibilidades de morir que de vivir, pero también fue un caso en el que gran parte de la población de Tijuana y Guadalajara se unieron para apoyar a su familia con los gastos de recuperación y con los buenos deseos.

Para el doctor Valdeiglesias el proceso de recuperación no ha sido fácil. Al principio, además de trabajar para recuperar la movilidad, tuvo que luchar contra la depresión, porque de ser un hombre que se valía por sí solo, pasó a depender del cuidado total de sus dos hijas y personal médico.

La tristeza se le complicó más en las fechas decembrinas, en las cuales también hizo un recuento de sus colegas que habían perdido la batalla contra el coronavirus.

“Ha habido compañeros médicos de aquí de Tijuana que también les ha pegado el Covid y en cosa de días habían fallecido y yo que tenía menos probabilidades estoy aquí”, manifestó.

“Sí me pongo a pensar en cuáles son mis objetivos o qué voy a hacer, por lo pronto, superar estas secuelas secundarias que me trajo el Covid, la poca funcionalidad en las piernas y manos, para reintegrarme a mi trabajo como médico que soy”, expresó.

Actualmente, está en tratamiento para recuperar la movilidad de sus manos y poderse reintegrar a la consulta de los pacientes, cuya salud es una de sus prioridades.

Desea celebrar sus 59 años el cinco de abril, fecha en la que el año pasado inició con la lucha contra el Covid-19, como una segunda oportunidad de vida.

Además, el mismo mes se publicará “Roble”, un documental sobre la lucha del doctor Valdeiglesias.

Espera con ansias ser vacunado contra el Covid-19 y está convencido de que lo que le resta de vida es para agradecer a sus hijas, médicos, pacientes, amigos, ejerciendo la medicina general.