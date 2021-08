Mascotas fallecidas son obras de arte

Tijuana BC.- Desde paisajes hasta retratos, pintar a mascotas fallecidas basada en una foto para convertirlo en un recuerdo maravilloso. Ese es el talento de Laura Verónica, artista tijuanense.

“Cada vez que pintó a una mascota, que son compañeros de vida, me doy cuenta de que influyen mucho en las emociones y energías de las personas. Creo que las mascotas nos dan un amor incondicional totalmente, es un amor que no se puede comparar con ningún otro”, contó Laura.

Laura Verónica

Exterioriza que, para ella es algo recíproco, el amor que una mascota siente, así como el amor que uno siente por su mascota.

“Y es ahí cuando yo me lleno de emoción y digo que es algo bien bello, y ver a esas personas que tienen un recuerdo de su mascota que ya se fue y lo ven contento y lleno de color, ver que se quedan plasmados con una idea feliz de su mascota o compañero de vida, eso me llena mucho el corazón”, expresó.

Verónica ha pintado una amplia variedad de cosas, pero añade que lo que más solicitan sus clientes son retratos de sus mascotas; desde peces hasta perros y gatos. Para concretar dicho pedido solo se requiere el envío de una foto, misma que es recreada sobre lienzo.

“Tengo una conocida que me pidió una foto de su perro y un gato, me contó que se llevaban muy bien, pero en las fotos que me mandó, parecía que se odiaban, era tipo el gato arañando al perro, entonces tuvo que mandarme fotos separadas y yo los junte, y ves el cuadro y parece que se llevan bien”, recordó.

La elaboración de estas pinturas le han ganado cierta popularidad, por lo tanto es mayor el número de personas las que han solicitado sus servicios.

Laura Verónica

Si deseas un cuadro o aprender técnicas de pintura, puedes seguirla en sus redes sociales. Ahí ella comparte consejos, vende pinturas y expone su trabajo.

“Lo hago con muchísimo respeto, siempre trato de pedirle permiso a la mascota para poder plasmarla sobre lienzo, y siempre trato de respetar mucho lo que me diga el dueño; por ejemplo los colores, qué es lo que más le gustaba de su mascota. Casi siempre me mandan la foto y me cuentan la historia, entonces yo me doy una idea en base a eso y con mucho respeto trato de plasmar algo similar”, Finalizó.

Redes sociales:

Facebook: Vive Laura Verónica

Instagram: vivelauraveronica

YouTube: Laura Verónica