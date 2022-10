Más de tres mil michoacanos víctimas de desplazamiento forzado están en Tijuana

Tijuana, B.C.- En los albergues de Tijuana viven entre 3 mil 500 y 4 mil michoacanos víctimas del desplazamiento forzado y que migraron a esta ciudad fronteriza para protegerse y conseguir el asilo humanitario de Estados Unidos.

Por ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y otras autoridades de Michoacán analizan colocar una oficina en Tijuana para atender a sus paisanos.

La secretaria del Migrante del Estado de Michoacán, Brenda Fraga, dijo que se analizará la ubicación de la oficina y el personal que la atenderá ya que serán expertos en trámites migratorios estadounidenses, como asilo humanitario, visas humanitarias, entre otros.

Asimismo, a través de un convenio entre el gobierno bajacaliforniano se buscará apoyar a los albergues que atienden a las víctimas de desplazamiento de Michoacán.

Fraga afirmó que en Michoacán y organismos internacionales trabajan por establecer la Ley de Desplazamiento Forzado, en donde se les otorgue a las víctimas y sus familiares la reparación del daño y la seguridad, principalmente.

(El desplazamiento como) un delito como tal que no está tipificado, nos hace falta una ley a nivel federal, no existe el delito como tal, no existe un protocolo de atención en una ley que nos permita visibilizar cada una de las instituciones”, dijo.