Más de mil personas han sido vacunadas contra el Covid-19 en la 'prepa' Lázaro

Tijuana, BC.-Hasta el corte de las 11:30 horas de este sábado, más de mil abuelitos fueron vacunados contra el Covid-19 en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC), de acuerdo a la información de la Jurisdicción de Salud Número 2.

Desde ayer en la noche los familiares de los adultos mayores de 60 años afuera del plantel para apartar el lugar, lo que en algunos casos complicó la logística pues quienes llegaron en la mañana de este sábado se metieron a la fila.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Otra de las situaciones que se observó fue que varios 'abuelitos' se desvanecieron por el tiempo de espera e insolación.

Una vez dentro de la preparatoria, el proceso para ser vacunado fue de aproximadamente 20 minutos.

"Llegamos a las 7:15 y fue muy rápido. Bendito Dios, ya con la vacuna ya uno está más confiado, protegido. Afortunadamente no me he enfermado pero seguiré con los cuidados", dijo Luis Soto.