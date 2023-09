Más de 500 migrantes se encuentran atrapados entre los muros fronterizos

Tijuana, B.C.- Más de 500 migrantes extranjeros, niños y adultos, ingresaron de manera irregular a Estados Unidos desde Tijuana, cerca del puente de El Soler por la Vía Internacional.

Después de burlar la seguridad quedaron atrapados entre los dos muros fronterizos de la Unión Americana, en donde confían que las autoridades migratorias les otorgará el asilo humanitario y les permitirá quedarse en ese país.

Estas caravanas están conformadas por migrantes de Etiopía, Ecuador, China, Japón, Costa Rica, Guatemala, Colombia, entre otros países.

Los colombianos Andrés, de 29 años de edad y su esposa de 26, desde el lunes 11 de septiembre estarán varados entre las vallas; a través de las redes sociales se enteraron que existen huecos en el muro fronterizo por el lado de Tijuana por donde pueden ingresar.

Andrés afirmó que eligieron ese camino, porque temieron ser víctimas de los traficantes de personas al llegar a esta ciudad.

“Por lo menos acá no nos sentimos tan inseguros como allá afuera. En redes sociales nos dijeron cómo llegar hasta el muro. Sentí miedo, pero era más el miedo que tenía en mi país que estar aquí en el muro”, expresó.

Border Patrol

Los elementos de la Patrulla Fronteriza colocaron a Andrés y a su esposa una pulsera blanca que indica que el lunes se brincaron el muro y dependiendo el color y el día serán llevados a los centros de detención.

Estamos esperando que nos definan la situación. Nosotros venimos buscando una mejor calidad de vida, venimos huyendo de los problemas internos de nuestros países, estamos jóvenes y eso nos ha impulsado a buscar una mejor cálida de vida, tenemos ganas de trabajar”, dijo el colombiano.

En este campamento ya se instalaron también casas de campaña y se ve que niños y adultos migrantes ya empezaron a sufrir por el calor, falta de agua y alimentos.

El director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, señaló que es urgente que la Fiscalía General del Estado y del Gobierno Federal atiendan la problemática que los traficantes de personas están provocando en la ciudad, debido a que podría afectar a la sociedad en general.

Previó que Estados Unidos podría nuevamente presionar a México para aumentar la militarización en la frontera norte y sur para detener la migración ilegal.

“Aquí hay una autoridad que ha estado ausente, que es la Fiscalía, porque hablamos mucho de bandas, personas, pero no sabemos quiénes son, parece que es una mano invisible, pero la única autoridad que tiene las facultades de investigación y de detectar cuáles son estas bandas de criminales, de ponerles nombre, si son los mismos que trafican con drogas, necesitamos saber eso, necesitamos ubicarlos y en esa parte la Fiscalía se debe involucrar”, apuntó Lucero Vázquez.

Asimismo, dijo que Estados Unidos también fomenta la migración irregular porque cuando las personas se brincan el muro algunas sí se quedan en su territorio, lo cual lo presumen las familias en las redes sociales y motivan a otras que sigan su estrategia para supuestamente conseguir el asilo.

El director detalló que en Tijuana aproximadamente hay entre 5 mil 500 y 6 mil migrantes en los albergues reconocidos por el Ayuntamiento, quienes esperan obtener una cita de CBP One para iniciar su proceso de asilo humanitario de manera segura y como lo ordena Estados Unidos.

Salen emprendedores del muro

Los emprendedores y repartidores de comida de las aplicaciones digitales encontraron un buen nicho en las caravanas migrantes atrapadas entre los muros de Estados Unidos para aumentar sus ganancias.

A pesar de los riesgos de enfrentarse a los coyotes que custodian la valla fronteriza, se acercan con ellos a venderles o entregarles pizzas, agua, pollo, sodas y cigarros.

Ángel desde el lunes recorrió la valla divisoria para prepararse con los suficientes insumos y ayer martes tuvo éxito: cada plato con pasta o arroz y un chocolate lo vendió a cinco dólares o 100 pesos. Y a quienes no reunían esa cantidad les regalaba alimentos.

Reconoció que aprovechará este negocio del muro lo más que pueda, porque la cantidad de los migrantes en cualquier momento puede descender.

Por su parte, Raúl, repartidor de comida, relató que presuntamente fue atacado por elementos de seguridad al hacer sus entregas a los migrantes, quienes además de alimentos le pidieron mariguana.

“Ayer fui atacado por los migras mexicanos, me sacaron con arma de fuego, me preguntaron si venía a pedir información, pero yo no vengo a pedir ningún tipo de información, yo solo vine a traer mi comida. Me revisaron, me maltrataron aquí”, platicó.

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) de Baja California, David Pérez Tejada Padilla, aconsejó a los trabajadores de aplicaciones digitales y comunidad en general evitar detenerse en la Vía Internacional debido a que el crimen organizado está custodiando el crimen organizado.