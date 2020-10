María Sebastiana es sobreviviente de cáncer de mama desde hace 27 años

Tijuana, BC.- Después de 27 años como sobreviviente de cáncer de mama, María Sebastiana aprendió a disfrutar la vida, ayudar a los demás y perder el miedo a una enfermedad que siempre ha estado cerca de su familia.

A los 13 años, Sebastiana enfrentó por primera vez una experiencia con ese padecimiento al atender a su madre que padeció cáncer y requirió cuidados por un lapso de dos años, hasta su fallecimiento, lo que le implicó asumir la responsabilidad de atender a sus hermanos más pequeños.

Explicó que la enfermedad ha estado siempre en su familia, pues además de su madre, también por ese mal ha sufrido la pérdida de tías, hermanas, una hija y en años más recientes a dos sobrinas. “Por eso agradezco a Dios y al IMSS porque lo pude vencer, sigo aquí y tengo la oportunidad de vivir un nuevo día”, dijo conmovida.

A sus 79 años se mantiene activa en el grupo de autoayuda “Por Amor a la Vida”, dedicado a dar apoyo a pacientes con cáncer, que se formó precisamente hace 26 años, siendo ella una de las fundadoras por invitación del médico oncólogo Rafael Estrada Caravantes, quien fue su médico tratante y actualmente es jubilado del Hospital General de Zona (HGZ) No. 30 del IMSS en Mexicali.

Al ser la única sobreviviente de su familia, siente la necesidad de seguir ayudando a las personas y hace un llamado a las mujeres para que se revisen, que se autoexploren y ante cualquier sospecha se realicen la mamografía. “Hoy en día hay mucha información sobre el cáncer, antes no se hablaba tanto del tema y teníamos mucho miedo”, apuntó.

En su caso, todo inició accidentalmente al golpearse un seno con la puerta de su carro; debido al fuerte dolor acudió al médico, quien en una primera revisión lo atribuyó al golpe, sin embargo, a la siguiente cita continuaba el dolor y se le solicitaron estudios que confirmaron el padecimiento. En un lapso de dos semanas, fue intervenida quirúrgicamente.

“Me empecé a sentir muy bien y ver todo diferente. Para mí el cáncer es como si Dios y la vida me hubieran dado una sacudida; reflexioné sobre la importancia que daba a otras cosas. El cáncer me hizo cambiar y pensar en mí, disfrutar el amanecer, la naturaleza, un día más y agradecer por mi familia, mis hijos y dejar de lado las cosas que antes me preocupaban”, concluyó.

Marisol Silva, Coordinadora Auxiliar Médico de Salud Pública en la Oficina de Representación del IMSS en Baja California, explicó que la detección oportuna del cáncer de mama aumenta las posibilidades de curación y disminuye la mortalidad.

Indicó que el IMSS impulsa la cultura de prevención para sensibilizar a la población femenina sobre la importancia de autoexplorarse cada mes a partir de los 20 años, asimismo realizarse la exploración cínica de las mamas cada año por personal de salud médico o enfermera capacitados. y también acudir a practicarse un estudio de mastografía de los 40 a los 69 años de edad cada dos años. Finalizó recalcando que la prevención del cáncer de mama es cuestión de todos y todas.