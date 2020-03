Marchas feministas reúnen a más de 500 mujeres en Tijuana

Tijuana.- Un poco más de 500 mujeres se manifestaron en la Zona Urbana del Río Tijuana en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Desde las 14:30 horas, mujeres de todas las edades se conglomeraron en el Monumento México, la glorieta Cuauhtémoc y el Palacio Municipal para iniciar con la marcha en contra de los homicidios, desapariciones y violencia en contra de la mujer.

“Nos estamos manifestando por la violencia contra la mujer, no queremos que sigan abusando de las mujeres y de alguna manera tener voz y que nos respeten, que nos traten igual, que tengamos igualdad en todos los aspectos, no solo que no nos maten, sino salarios, deportes, en todo”, apuntó Andrea Gamboa, una de las asistentes.

Dicho movimiento forma parte del paro nacional convocado para mañana, en el que se busca vivir un día sin mujeres en todo México.

