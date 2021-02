Maquiladoras de BC ofrecen 42 mil trabajadores

Tijuana, B.C.- Durante el primer trimestre del 2021 se prevé que el sector manufacturero genere 42 mil vacantes en la zona costa, destacó Heriberto Galindo Aguirre, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac).

Esto es de acuerdo a una encuesta aplicada por el Comité de estadísticas de Arhitac a 149 empresas de Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, además mencionó que Insurgentes, Florido y Otay tienen mayor demanda.

“Esta encuesta reveló que para el primer trimestre del año completamos las 42 mil 800 vacantes, en donde vemos que las áreas con mayor demanda son Insurgentes, Florido y Otay, en Tijuana”, indicó.

LOS SALARIOS

De acuerdo a la encuesta, los salarios del personal de nuevo ingreso, reveló Galindo Aguirre, comprenden un rango de los mil 820 pesos hasta tres mil 118 pesos a la semana.

Noé Morales Meza, director de empleo nuevo, explicó que estas vacantes también se generan por la rotación del personal, porque en enero algunos de los empleados que tomaron vacaciones en diciembre ya no regresan.

“La encuesta te pide cuántas personas vas a contratar y te hace la pregunta de cuántos son por crecimiento, pero hay otra pregunta que hace Arhitac de cuántos vas a contratar para la rotación”, señaló.

Aunque ha bajado la rotación del personal a índices manejables, expresó, debido a que ha mostrado tendencia a la baja por la pandemia, una rotación estándar está alrededor el 10% y una estable ronda el 5%.

“La administración de la rotación es básicamente contratar para reemplazar los que se te van, no es un aumento de producción, aunque sí es una actividad importante en el área de recursos humanos”, recalcó Morales Meza.

El empleo en Baja California fue positivo en comparación con otros estados, afirmó, porque sí se generaron vacantes, y hay entidades que tienen tasas de desempleo de hasta el 9%.

Las personas que se encuentran en el desempleo, manifestó, terminan en la informalidad, el autoempleo y crean una burbuja salarial, con más demanda que ofertas de trabajo, lo cual no permite que los salarios aumenten.

“Los salarios no bajan, pero no aumentan, en cambio si es al revés, tu pones un anuncio, no te llega nadie, estás tratando de buscar al candidato ideal, pues tienes que subir tu salario”, concluyó.