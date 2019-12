Mantuvo IMSS BC 98 por ciento de abastecimiento de medicamento en 2019

Tijuana.- Durante el 2019 el Instituto Mexicano del Seguro Social (MSS) en Baja California ha mantenido un abastecimiento constante de medicamentos, logrando porcentajes superiores al 98 por ciento en la entrega a sus derechohabientes, aseguró Salvador Morales Riubí.

El delegado regional del IMSS Baja California, que incluye a la población de San Luís Río Colorado, Sonora, dijo que ese logro forma parte de la premisa fundamental de brindar servicios médico-asistenciales oportunos y de calidad a sus derechohabientes.

Destacó que actualmente el IMSS en Baja California tiene inscritos a unos 2.3 millones asegurados totales, la población derechohabiente adscrita a unidad es superior a los 2.5 millones.

Se cuentan con 150 mil 747 pensionados quienes reciben puntualmente su pago y un registro de 40 mil 509 patrones, agregó el funcionario.

Morales Riubí dijo que la implementación de estrategias eficaces en materia de recaudación y fiscalización han hecho posible un crecimiento sostenido en materia de ingresos.

Ello, dijo, sumado a un manejo eficiente del gasto y estricta disciplina financiera, ha permitido que la delegación Baja California mantenga un superávit por el orden de 3 mil 538 millones de pesos, al cierre del mes de octubre de 2019, una cifra sin precedentes que ha sido considerada por la dirección general del IMSS en el programa de inversión del 2020.

Este logro, atajó el funcionario federal, no quiere decir que se redujo el gasto en la operación del Instituto ni demeritó la calidad de los servicios, sino que son resultado de la suma de esfuerzos de todas las áreas que conforman la dependencia en su ejercicio presupuestal.

Resaltó el hecho que el IMSS en Baja California cuenta con 33 Unidades de Medicina Familiar y 8 hospitales de especialidades; esta infraestructura incluye a 275 consultorios de Medicina Familiar, 141 de especialidades, 28 dentales y 16 áreas de urgencias. Los servicios hospitalarios se brindan a través de sus mil 456 camas hospitalarias, 32 quirófanos, 14 salas de expulsión, 50 peines de laboratorio y 36 salas de rayos X, entre otros servicios.

A ello hay que sumarle el programa IMSS-Bienestar, que cuenta con una amplia red de unidades médicas que brindan servicios de atención primaria así como el Hospital Rural No. 69, que se ubica en el Valle de San Quintín en donde se brindan atenciones especializadas a familiares derechohabientes y no derechohabientes, en su mayoría jornaleros que laboran en campos agrícolas de esa región.

El manejo eficiente de recursos presupuestales, resaltó el delegado regional, permitió realizar 19 obras diversas a través del departamento de Conservación y Servicios Generales por un monto de 20 millones de pesos.

Entre estas obras mencionó la remodelación en Sub delegación Tijuana con una inversión de 520 mil pesos; la techumbre en Unidad de Medicina Familiar No. 36: con 156 mil pesos; la construcción de Almacén de Archivo para concentración en Unidad de Medicina Familiar No. 28 con 291 mil pesos, así como la remodelación en baños de Hospital General de Zona No. 8 de Ensenada, con recursos invertidos en el orden de los 670 mil pesos.

Igualmente hizo mención de la remodelación en baños de Hospital General de Zona No. 8 de Ensenada con una inversión de 670 mil pesos; la sustitución de piso en Unidad de Medicina Familiar No. 38 en San Luis Río Colorado, Sonor, con 483 mil pesos, y la construcción de área Mamá canguro y Lactario en Hospital Gineco-Pediatría con Medicina Familiar No. 31, en Mexicali con recursos del orden de los 403 mil pesos, entre un total 19 obras ejecutadas durante su gestión.

Sin embargo, pese a esas inversiones, Morales Riubí señala que el déficit de la infraestructura médica que se ha presentado en la Delegación Baja California obedece a que el crecimiento de la población derechohabientes se ha incrementado a un ritmo superior a la construcción de nuevas unidades médicas.

En ese sentido, en su gestión al frente de la delegación regional, ha asumido como un imperativo la realización de una planeación realista que atienda las necesidades, proyectadas para al menos los próximos 30 años.

En ese sentido, señala que se requiere la ampliación de aproximadamente mil camas adicionales, lo cual significa construir 4 hospitales de especialidades y 3 unidades de Medicina Familiar.

En este tema se han logrado avances importantes, ya que la gestión para el presupuesto institucional para el año 2020, se han incluido proyectos de obra. Para la Delegación Baja California se considera la construcción de nuevos hospitales y unidades de medicina familiar para los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali, resaltó Salvador Morales Riubí.

Dijo que la labor del personal de la delegación ha sido reconocido e hizo alusión al hecho que la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento así como la escuela de Enfermería pertenecientes a la delegación del IMSS en Baja California, obtuvieron el Premio IMSS a la Competitividad 2019, al cumplir satisfactoriamente indicadores que favorecen la prestación de servicios de calidad y calidez a los derechohabientes.

Para acercar el instituto con la gente, dijo Morales Riubí

se implementó el programa “Miércoles del Derechohabiente”, que involucra a los directivos de las unidades médicas en la atención personalizada a derechohabientes y sus familiares en peticiones y planteamientos inherentes al servicio que se brindan a los pacientes.