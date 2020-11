Manifestante cachetea a personal de AMLO; exigía medicamentos para cáncer  

Playas de Rosarito.- Este domingo, al término de un evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, una manifestante cacheteó a un integrante del equipo de Logística de Presidencia de la República cuando intentaba retirarla del paso de la camioneta en la que viajaba el jefe del Ejecutivo.

“No me agarres, no me agarres”, gritó Iraís García, una manifestante que exigía medicamentos para enfermos con cáncer, enfermedad que —aseguró— padece su abuela.

Tras el golpe el trabajador de Presidencia, la joven se acercó a la camioneta y pidió al presidente su apoyo para tener los medicamentos.

“Frénate, por favor. Nuestros familiares están muriendo, ya no tenemos (quimioterapias) para el lunes. ¿Cuál es la solución? Queremos medicamentos”, pedía detrás de la ventanilla de la camioneta al mandatario, quien le señaló que alguien la atendería.

En breve entrevista con medios de comunicación, la joven afirmó que no dejará a su abuela morir y que por eso protestaba.

-¿Qué te dijo el presidente?

-Supuestamente me escuchó, pero siempre me dice lo mismo. Es una vergüenza; que hablara con quién sabe quién, es una vergüenza que te quieran quitar. ¡Que te responda!