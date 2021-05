Mañana vacunarán contra el Covid a personas de 50 a 59 años en Tijuana

Con la llegada de la vacuna de la casa farmacéutica Pfizer a Baja California, la Secretaría de Salud del Estado, anunció que este sábado 15 de mayo inicia la inmunización contra el Covid de personas de 50 a 59 años en Tijuana, para lo cual pondrá a disposición cinco puntos.

PUNTOS DE VACUNACIÓN



La dependencia estatal, informó que los sitios estarán activos de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y serán los siguientes:



· UABC Campus Otay, Universidad No. 14418, Parque Internacional Industrial (modalidad vehicular).

· Centro de Gobierno: Carretera Libre Tijuana-Tecate Km. 26.5, El Florido (modalidad peatonal).

· Escuela Primaria Miguel F. Martínez, Av. Miguel F. Martínez No. 7500, Zona Centro ( modalidad peatonal).

· Estadio Chevron, Misión de Santo Tomás con Río Eufrates, Infonavit Capistrano ( modalidad vehicular).

· Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Prolongación Paseo de los Héroes No. 11161, Zona Urbana Rio Tijuana ( modalidad peatonal).



La Secretaría de Salud, pide a la población de 50 a 59 años, acudir a recibir su dosis, desayunados, con una botella de agua y pluma; si padecen diabetes, hipertensión u otra enfermedad, haber tomado su medicamento.



Posterior a la aplicación de las dosis tendrán destinadas áreas de observación en los mismos sitios, donde mantendrá supervisión por personal médico capacitado que explicará a las personas los posibles efectos adversos que podrían presentar y estarán pendientes ante cualquier reacción adversa.



La Secretaría de Salud, mencionó que contarán con el apoyo de ambulancia en todos los sitios y elementos de la Guardia Nacional en caso de requerir traslado de algún paciente al Hospital General de esta ciudad.



Pidió a la población mantener el orden, no realizar filas anticipadas; estimando que continuará llegando más remesas de vacuna en los siguientes días para continuar inmunizando a la población de este rango de edad. Se recomienda a las personas llenar su registro previo en la página bajacaliforniasalud.org/vacunacovid19/.