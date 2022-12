Mamá pide apoyo para curarse quemaduras y pagar daños que sufrió su casa por incendio en Tijuana

Tijuana, 02 de diciembre de 2022.- La señora María Teresa Arce Romero pidió el apoyo de la comunidad para pagar las curaciones de unas quemaduras de tercer grado que sufrió cuando se incendió la casa donde vive en la Privada Bolzano en la Quinta Sección de Santa Fe.

Asimismo, necesita reunir 128 mil pesos para pagar los daños que ocasionaron las llamas en la vivienda.

El apoyo que requiero, me da mucha pena, pero es apoyo económico por los daños que tengo que pagar que son 128 mil pesos, me piden 64 mil pesos y no cuento con ese dinero, no alcanzo a cubrir ni la mitad”

expresó.

Hechos

La señora Arce Romero relató que el día lunes a la una de la mañana un sonido semejante la explosión de un cohete la despertó y al salir de su recámara vio cómo las llamaradas comenzaban a expandirse por el segundo piso.

Su primera reacción fue ir al cuarto de su único hijo, de 9 años, a quien cargó y protegió con sus brazos mientras bajaba las escaleras y corría hacia la puerta de salida.

“Lamentablemente cuando quise abrir la puerta, se atoró, no podía salir, de por sí la puerta se atora. En cuanto pude salir, saqué a mi hijo, pero en ese momento no sentí que me quemó la lumbre”, describió Arce Romero.

Vecinos apoyaron en incendio

Sus vecinos la ayudaron a apagar el fuego y cuando los elementos de bomberos llegaron le dieron los primeros auxilios y descubrieron las heridas al rojo vivo a lo largo del brazo y mano.

La señora afirmó que en el hospital de general de Rosarito no fue atendida por falta de espacios, por lo que fue canalizada a un hospital de Tijuana, en donde tuvo que pagar la atención y médicos.

Entre lágrimas agradeció que su hijo se encuentre bien de salud, pero su preocupación es que por las quemaduras que sufrió podrá trabajar de nuevo hasta recuperarse.

Si desea ayudar con dinero, ropa o medicamentos para sanar las heridas, puede llamar al teléfono celular 664 291 0972.