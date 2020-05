Maestros creen que no hay condiciones para volver a las aulas

Tijuana.- Hasta hoy la instrucción oficial en México es que la mayoría de los estados (incluyendo a Baja California) regresen a clases en las aulas el 1 de junio, incluso en los municipios con baja incidencia de contagios de Covid19 sería el 18 de mayo.

Sin embargo, maestros de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tijuana creen que no existen las condiciones para reanudar actividades en los planteles, por lo menos eso arrojó una encuesta entre más de 4 mil docentes de este gremio.

“¿Existen condiciones para reanudar clases este primero de junio? Así se llama la encuesta y el 97.8% de los encuestados dicen que no” informó Juan Vázquez, Coordinador de la Sección 2 del SNTE en esta ciudad.

Una de las mayores preocupaciones entre quienes están en contra del regreso a clases en las aulas es que ni con el protocolo o las medias de precaución necesarias se logre establecer la sana distancia entre los alumnos, es decir entre niños y jóvenes.

“Hay una preocupación muy alta de la gente de que se puedan exponer los alumnos, los padres y el personal, eso generaría movilidad y lo que creo yo se requiere en estos momentos es la distancia sana” agregó el líder sindical.

La preocupación por el posible regreso a las aulas no es únicamente del personal educativo, pues algunos padres de familia tampoco consideran prudente esta decisión.

“Yo digo que ya no deben regresar porque estarían en riesgo los niños, por ejemplo yo no mandaría a los míos, que se esperen o ya mejor que salieran porque a mí me preocupa su salud” declaró la madre de familia Esther Velázquez.

Pero también hay un sector de la población que opina que del 1 de junio al 17 de julio sería un buen tiempo para retomar las clases y concluir el ciclo escolar.

“Yo creo que sí deberían regresar a la escuela pero pues hay que tomar cuidados porque está medio difícil, pero sí deben de regresar, yo tengo hijo en edad escolar y pide a gritos regresar a la escuela” mencionó Elena Cereno, madre de familia.

Otros estados como Jalisco, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Baja California Sur ya anunciaron que no regresarán a las aulas y que concluirán el ciclo en línea y a distancia, mientras que en Baja California el Gobernador Jaime Bonilla dijo que lo más seguro es que se tome esa medida.

“No se ha tomado la decisión, es muy probable que no se regrese a clases en este ciclo escolar pero vamos a tener una conferencia con el gobierno federal y vamos a estarlo ventilando con la secretaría de educación” expresó el mandatario estatal.

Se espera que este miércoles se tome una decisión y se anuncie a través de los canales oficiales de gobierno y los medios de comunicación.