Maestros acudirán en paro al arranque del ciclo escolar

Los maestros de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) estarán en los planteles escolares en el inicio de clases del 26 de agosto, pero no impartirán clases, informó el Tesorero del Fondo Mutualista del magisterio, Gustavo Alonso Martínez.

Mencionó que mantendrán su paro de labores, el cual inició hace más de una semana, hasta que el Gobierno del Estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, cumpla con los salarios de mil maestros interinos, quien aseguró que sí les pagará.

Se estima de acuerdo con el Sistema Educativo Estatal (SEE), que hay 11 mil 434 en la Entidad.

Con ello, Alonso Martínez dijo que el regreso a clases depende del Gobernador, de lo contrario, más de 300 mil alumnos también se verán afectados.

“Ya no perdamos tiempo, los maestros trabajadores de la educación lo hemos dicho siempre: Donde somos eficientes es dentro de las aulas, es con los alumnos. Esta situación no nos agrada a nosotros. Esta situación va a afectar el arranque del ciclo escolar si el Gobierno del Estado no cumple con los compromisos de los interinos”, sostuvo.

El SEE informó en un comunicado que los alumnos deberán regresar a las aulas el 26 de agosto en Tijuana.