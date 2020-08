Madres tijuanenses se preparan para regreso a clases online

TIJUANA, BC.- El ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto de forma virtual, es decir, cursarán sus materiales desde casa para evitar la propagación del Covid-19. En un sondeo realizado por FRONTERA, algunas madres de familia expresaron sus preocupaciones.

Mireya Santos es ama de casa y ha dicho tener dificultades económicas al retorno virtual de su hija a las aulas.

"Le hablé a mi hermana que si me podía hacer el favor de conseguirme una compu, por que si ya requiere una computadora que la verdad no la tiene". comentó.

"Económicamente la verdad estamos ahorita por los suelos, yo no tengo trabajo y ahorita con trabajos vengo a comprarle sus útiles por que si ya los necesita para el lunes" agregó.

Otra de las madres preocupadas en este aspecto es Nataly López quien considera que el aprendizaje óptimo en esta situación es responsabilidad de los padres.

Uno también se tiene que hacer responsable de ver como vas a apoyar a tus hijos, por ejemplo ahorita yo tengo que hacer el esfuerzo de comprarle un celular al niño... y pues ni modo, me voy a un trabajo extra" puntualizó.

"Tiene el beneficio de que los padres van a ver realmente cómo están nuestros hijos en la escuela... Les pago el internet mes con mes porque muchas veces yo no tengo el conocimiento que ellos necesitan y les digo que busquen un tutorial de matemáticas, español y eso les ha ayudado". añadió.

Foto: Alejandra Pérez

En contrapunto, Melina Guadarrama ha expresado su preocupación de que el aprovechamiento escolar no sea bueno.

"Yo creo que no va a ser lo mismo, que entren las clases virtualmente a que tomen las clases como normalmente la han estado haciendo, siento que el aprovechamiento no va a ser lo mismo, definitivamente."

La brecha digital es un factor más a considerar. María de Jesús es una de las madres de familia que nos compartió su sentir.

“Se me ha hecho difícil por qué yo no estoy acostumbrada y yo no sé mucho de eso del internet. Pero mi hijo como ya va a entrar a 4to él solito hace las cosas pero si se le ha hecho difícil” comentó.

Algunas escuelas aún no definen los horarios de clases ni la manera de trabajo, cerca del ingreso, siguen esperando información. Jasmín López, madre de un niño de preescolar y otro de 4to de primaria, está en espera de noticias.

"Todavía no nos han dicho nada, tenemos hasta el lunes para que nos digan cómo se va a manejar ahorita" Comentó.

Reyna Lorenzo, dijo no sentirse tan preparada para el regreso a clases, aún no recibe la información de la primaria de su hijo.

"Todavía no se nos dice, apenas dijeron que cuando terminaran su capacitación nos iban a avisar cómo iban a estar trabajando.

Nos dijeron que iban a volver el lunes pero todavía no nos dan la información" compartió.

La recomendación que varias instituciones han realizado a los padres de familia es designar un área específica para que el niño realice sus estudios sin las distracciones que se encuentran en el hogar.