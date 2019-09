Madres solteras podrían quedarse sin guarderías por cambios en el DIF

Cientos de madres solteras fueron afectadas por la cancelación del Programa de Estancias Infantiles del DIF Estatal, pues carecen de recursos para pagar la cuota de una guardería en donde les cuiden a sus hijos mientras trabajan.

En Tijuana hay casi 60 estancias que dependen de ese programa, las cuales también están siendo perjudicadas en su operatividad.

Una de ellas es la señora Johanna Rojas, quien debe dejar a su hijo menor de un año en la estancia Carita de Ángel, ubicada en colonia Francisco Villa.

Comentó que al principio pagaba 200 pesos semanales, después 250 hasta llegar a los 350 pesos, pero a veces no puede cubrirlo porque su sueldo como vendedora es inestable.

“Aparentemente no es mucho lo que suben las cuotas, pero con el pago de la luz, agua, se junta el dinero y no siempre alcanza el sueldo. Queremos que regresen las becas, porque muchas no tenemos quién nos cuide a los niños”, dijo.

Al respecto, la directora de la estancia, Lorena Cruz Ríos, dijo que de los 47 niños que atiende 7 tuvieron que darse de baja porque sus padres no pudieron con los gastos del servicio.

Expuso que recibió un oficio de parte del subdirector general operativo del DIF Estatal, Juan de Dios Valenzuela Flores, en donde se indica que la cancelación del programa se debe a falta del presupuesto desde el 30 de agosto.

Por ello, se ha visto obligada a cobrar 350 pesos semanales, pero analiza cobrar los 450 para también cubrir los gastos de operatividad de la estancia y no descuidar los servicios.

Cruz Ríos mencionó que en total atiende a 40 menores y con el programa estatal por cada uno recibía 850 pesos, con los cuales se pagaban la renta del espacio, SAT, sueldo de las empleadas, alimentos, entre otras necesidades de la estancia.

“Las mamás tienen que tener los niños en un lugar para que puedan ir a trabajar. Si yo les niego el servicio, ¿qué van a hacer? Desde el jueves pasado nos mandaron un oficio y les avisé a los padres que ya no hay becas, que desde el 30 de agosto ya no tienen beca. Yo todavía les dejé pasar esa semana para que se prepararan y a penas les estoy cobrando 350”, indicó la directora de Carita de Ángel.

Su preocupación está al máximo, porque además de que les quitaron el programa, el Gobierno del Estado le adeuda poco más de 35 mil pesos, porque no cubrió las mensualidades de julio y agosto del servicio de guardería.